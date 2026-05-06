連鎖醫美愛爾麗爆偷拍 台中衛生局查出2診所暗藏針孔攝影機將開罰

台中市衛生局稽查2家診所發現都有裝設具有攝影功能的煙霧偵測器，將依法開罰。（衛生局提供）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店爆出診療間天花板被裝設煙霧偵測器偽裝的針孔攝影機，台中市衛生局今天（6日）表示，昨日前往該集團台中的2家診所，發現都有裝設具有攝影功能的煙霧偵測器，將依「醫療法」開罰，如涉刑事妨害秘密罪，將移送法辦。

台中2家愛爾麗診所分別位於崇德路、文心路上，稽查人員在診所在公共區域、諮詢室的天花板上，都發現有攝影功能的煙霧偵測器，依據醫療法，醫療場所攝錄內容對外洩露，違反醫療法72條，將處5萬至25萬元罰鍰。

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衛生局指出，這次檢視就醫環境是否符合隱私，稽查重點在於該設備是否攝錄患者看診情形，以及是否有對外洩漏。

醫療機構應保障規定醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私；如涉及刑事妨害秘密罪嫌，亦將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。

愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄，引發客戶恐慌；愛爾麗昨聲明配合檢調、主管機關調查，並指設置監視設備「目的在於確保醫療品質、維護藥品與器材安全」，否認侵害消費者個人隱私。

衛生局稽查台中2家診所發現都有裝設具有攝影功能的煙霧偵測器，將依法開罰。（衛生局提供）

女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。 （翻攝threads）

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