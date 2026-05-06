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    馬路當賽道！宜蘭頭城驚見「小卡丁車」逛大街 警方將開罰

    2026/05/06 11:39 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭頭城出現一輛「小跑卡丁車」，年輕男駕駛不顧身旁車流，逕自行駛於馬路上，將道路當賽道的違規行徑令人捏把冷汗。（圖由民眾提供）

    宜蘭頭城出現一輛「小跑卡丁車」，年輕男駕駛不顧身旁車流，逕自行駛於馬路上，將道路當賽道的違規行徑令人捏把冷汗。（圖由民眾提供）

    宜蘭頭城出現1輛「小跑卡丁車」，年輕男駕駛不顧身旁車流，逕自行駛於馬路上，將道路當賽道的違規行徑令人捏把冷汗，民眾拍下發文引發熱議，違法行為也遭警方關注，將依法主動製單舉發開罰。

    據路口監視器畫面顯示，1輛底盤極低、體型微小的紅色小卡丁車，出現在一般道路的車道上，還與其他汽車行駛在同一條馬路，駕駛未穿戴任何保護措施，直接直行穿越十字路口，經過路口斑馬線後，還隨即向右轉彎，沿著道路駛離。

    由於卡丁車是禁止行駛於一般道路，地方民眾對於交通安全產生疑慮，拍下影片發文引發網友討論。礁溪警分局表示，截至目前為止，雖未接獲相關民眾報案或正式通報，但為維護交通秩序絕不寬貸。

    警方指出，若查證確認違規事實，將依法主動製單舉發，依「道路交通管理處罰條例」非屬汽車範圍而行駛道路的動力機械，未依規定請領臨時通行證或未領有駕照者，將處所有人或駕駛人新臺幣3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止行駛。

    宜蘭頭城一輛底盤極低、體型微小的紅色小卡丁車，出現在一般道路上。（圖由民眾提供）

    宜蘭頭城一輛底盤極低、體型微小的紅色小卡丁車，出現在一般道路上。（圖由民眾提供）

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