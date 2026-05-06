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    又是解除分期付款！ 基隆8旬老翁113萬退休金差點沒了

    2026/05/06 11:37 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市八旬男子昨天被詐團騙到銀行提領113萬元現金，還好被警方與行員及時攔阻，保住他積蓄。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市八旬男子昨天被詐團騙到銀行提領113萬元現金，還好被警方與行員及時攔阻，保住他積蓄。（記者林嘉東翻攝）

    詐騙集團話術再翻新，老人家差點落入圈套！基隆市一名八旬范姓男子，昨天前往銀行欲提領台幣113萬元現金，面對行員詢問用途時，說法從買房頭期款變成解除分期付款。基隆市警三分局百福派出所警員接獲行員通報趕往勸說，及時保住老翁的血汗錢。

    基隆市警三分局百福派出所於昨日接獲二信百福分社通報稱，一名80歲的范姓男子在臨櫃提領113萬元現金，神色怪異，疑似遭到詐騙，所長林宸霆立即率領員警呂建邑、莊雅鈞火速趕赴分社，與行員一起攔阻。

    警方說，范男起初向行員宣稱，這筆錢是要用來支付「購屋頭期款」，但當行員進一步詢問房屋地點及相關買賣細節時，范男卻顯得神情緊張、語塞，完全無法交代細節，最後改口稱，是因為接到電話通知，為解除分期付款需提領現金支付。

    所長林宸霆聽後就知道是詐團以假客服，結合誘騙臨櫃領款的詐騙手法，隨即與行員安撫范男情緒，並詳細解析詐騙集團如何利用心理戰術誘導民眾，同時列舉多起高額財損的實際案例；在警方與行員聯合勸說下，范男才打消提款念頭，心有餘悸地表示，若非行員機警通報與警察及時趕到，這筆113萬元的血汗錢恐怕就化為烏有，頻頻向警員致謝。

    基隆市警三分局表示，詐騙手法層出不窮，近期更有針對高齡長者誘導其領現、購買黃金或開立支票的趨勢；民眾如接獲任何要求「解除分期付款」、「監管帳戶」或涉及「金錢交付」的可疑來電，務必保持冷靜，第一時間撥打165反詐騙專線或就近向派出所查證，以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    基隆市警三分局百福派出所警員莊雅鈞、所長林宸霆、警員呂建邑（由左至右）耐心勸導范姓男子，保住他113萬元現金。（記者林嘉東攝）

    基隆市警三分局百福派出所警員莊雅鈞、所長林宸霆、警員呂建邑（由左至右）耐心勸導范姓男子，保住他113萬元現金。（記者林嘉東攝）

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