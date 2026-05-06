又是毒駕！鶯歌6傷連環車禍 賓士男驗出K毒還抄出殘渣袋

楊男毒駕害8車連環撞。（記者徐聖倫翻攝）

新北市鶯歌區館前路今上午發生嚴重的連環車禍，66歲楊姓男子駕駛賓士轎車行經該路段，自稱為了撿拾掉落的手機，導致車輛失控偏移，擦撞對向車輛外，更引發後方6輛機車連環追撞，造成6名騎士受傷送醫。警方到場後除發現楊男唾液毒品檢測呈現K他命陽性反應，更在車內搜出K他命殘渣袋，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

​據悉，今上午7時許，楊男駕車沿館前路往鶯歌方向行駛，楊男向警方供稱，行駛途中因手機不慎掉落，他隨即彎腰撿拾，未料方向盤因此大幅偏移，車頭瞬間切入對向車道，擦撞一輛往樹林方向行駛的轎車右後輪。

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​由於事發正值上班尖峰時段，對向車輛遭撞失控後，後方反應不及的1輛轎車與6輛機車瞬間如保齡球般撞成一團，共造成6名騎士倒地受傷，救護人員趕抵後，緊急將傷者送醫。其中有3人傷勢較重，所幸經急救後均保住一命，暫無生命危險。

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警方據報趕抵，並對楊男進行檢測，其酒測值為0mg/L，但唾液快篩呈現K他命陽性反應，警方也在車內查獲疑似毒品殘渣袋。面對毒品檢測結果，楊男態度顯得避重就輕，僅對「撿手機」一事多做說明，對於毒品來源及是否毒駕則不多談。警詢後，除釐清確切肇事責任歸屬外，依公共危險罪將楊男移送法辦。

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楊男毒駕導致8車連撞釀6傷。（記者徐聖倫翻攝）

警方將楊男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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