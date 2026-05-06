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    首頁 > 社會

    全國首宗境外平台簽賭年底大選案 賭客獲緩起訴

    2026/05/06 11:29 記者黃美珠／新竹報導
    新竹檢方上個月破獲針對年底大選的首宗境外賭博案，今天給賭客何男緩起訴處分。（記者黃美珠攝）

    新竹檢方上個月破獲針對年底大選的首宗境外賭博案，今天給賭客何男緩起訴處分。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署上個月查獲全國首起、利用境外平台進行「2026九合一選舉」的賭博案，檢方今天偵結，認為涉案的何姓男子因沒不良前科，事後坦承犯行，決定給他自新機會，依違反公職人員選罷法「利用網際網路以縣市長選舉結果為標的賭博財物罪」給予緩起訴處分。

    檢方緩起訴指出，「Polymarket」所設去中心化預測市場，以今年11月28日我國地方縣市長選舉中，獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據。

    其市場規則是只有經政黨正式提名的候選人才會被記入席次，獨立候選人則不列入任何政黨席次計算；其計入範圍包括全國22縣、市長選舉結果，並以市場所列席次數作為結算標準；如發生席次相同情形，則以英文黨名字母順序決定勝出政黨。

    這個網站採資金對沖媒合模式下注，雙方賠率依據市場供需浮動且互為倒數，每一注多寡也由勝率決定，以「USDCUSDC」（俗稱穩定幣，價值約等於美元）的虛擬貨幣作為投注籌碼。

    何男在今年2月6日凌晨快2點，用手機登入「PolymtradePolymtrade」應用程式，使用其投注帳號，用綁定的入金合約地址下注6.999995USDC，以1美元新台幣32.5元計算，相當於投注約新台幣227.175元，押注「國民黨勝選」，跟其他簽賭投注的賭客對賭，結果於4月中被檢警查獲。

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