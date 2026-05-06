涉申報不實財務想暫時赴中交流 冠軍建材董座林榮德提聲請遭駁

曾任國民黨代理主席的冠軍董事長林榮德（圖中）。（資料照）

曾是國民黨代理主席、冠軍建材（1806）董事長林榮德，因涉違反證券交易法罪嫌被起訴，由於他已被限制出境出海，林日前主張要赴中國參加「宜興陶瓷產業供需對接暨技術交流會」，另要處理中國信益陶瓷公司的股權、採礦權買賣事宜，願提1千萬元作為擔保，聲請解除限制出境、出海，新北地院合議庭斟酌林榮德所提出事證與目前訴訟進度等因素，為確保審理順利進行整體社會公共利益，認仍有繼續限制出境、出海必要，裁定駁回。

林榮德主張，他是冠軍建材負責人，亦為信益陶瓷（中國）有限公司董事長，並身兼台灣陶瓷工業同業工會榮譽理事長。因近日收到中國陶瓷工業協會工業陶瓷分會改期的邀請函，邀請他參加中國（宜興）國際陶瓷全產業鏈展覽會於5月22日、23日，在宜興市丁蜀鎮陶二廠廣場及遊客服務中心舉辦的宜興陶瓷產業供需對接暨技術交流會，對兩岸陶瓷產業升級綠色建材節能減碳論壇及產業規模交流有所助益。

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林榮德主張，另中國信益陶瓷公司亦有亟需他本人親自前往中國處理股權、採礦權買賣事宜，願提1000萬元作為適當擔保金等，請求准予自5月19日至5月27日止暫時解除其限制出境、出海命令。

合議庭認為，林榮德所提邀請函，看不出展覽會主辦單位為何，再者，邀請方「中國陶瓷工業協會工業陶瓷分會」並未署名其負責人為何人，該邀請函真實性可疑；林雖屢次表示其身為中國信益陶瓷公司董事長，有親自到場處理股權、採礦權出售必要，卻始終均無提出相關資料佐證，亦無從判斷是否為真。再者，本案定於5月25日、6月15日行審理程序，5月25日審判期日因檢察官及同案被告王桂鳳聲請傳喚林為證人，林有到庭義務，自不宜允許他在上述期間解除限制出境、出海。

檢方調查，上市公司、冠軍建材董娘王桂鳳，被控隱匿自己是經銷商實際大股東及負責人，由經銷商銷售磁磚，再領走獲利等方式，逃漏個人所得稅達4億3887萬餘元，9家經銷商也逃漏稅達4億1529萬餘元。

檢調2024年發動搜索將王桂鳳聲押禁見獲准，另諭令林榮德交保，並於2025年依違反證券交易法公告「申報不實財務」罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴王桂鳳；林榮德雖辯稱不清楚王桂鳳所為，但檢方認定他最晚在2024年7月，已知悉冠軍公司與這些經銷商公司的交易為關係人交易，依法應在冠軍公司的財報中揭露，依違反證券交易法「公告申報不實財務」罪嫌將林榮德起訴。

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