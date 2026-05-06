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    首頁 > 社會

    中國「金包銀」流入台灣 2銀樓被騙74萬元

    2026/05/06 10:38 記者黃佳琳／高雄報導
    中國「金包銀」流入台灣 ，高雄2銀樓被騙74萬元。示意圖（資料照、民眾提供）

    中國「金包銀」流入台灣 ，高雄2銀樓被騙74萬元。示意圖（資料照、民眾提供）

    近期國際金價狂飆，黃姓男子與中國詐騙集團合作，將摻有稀有金屬「錸」的假金飾，在高雄左營、三民區銀樓連續行騙。由於「錸」的密度極度接近真金，導致銀樓業者現場以火燒、機器檢測皆無法識破，黃男在短短一小時內成功變賣兩次，騙到74萬餘元，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴。

    檢方指出，黃男（44歲）受綽號「徐子豪」等詐團成員指示，前往中國大陸領取特製假金，這批假金除了混入銅、銀，更摻入高價且密度與黃金極其接近的稀有金屬「錸」。

    今年3月1日下午，黃男鎖定左營區某銀樓，拿出假金要求變賣，業者雖依慣例進行火燒與精密儀器測試，卻因「錸」的特性逃過檢測，業者誤信為純金，當場給付37萬元。黃男食髓知味，不到一小時後，又轉往三民區另一家銀樓，以同樣手法再騙得37萬300元，直到業者事後將金塊進一步熔解拆解細察，才驚覺成色有異。

    檢察官審理時認為，黃男正值青壯卻不思正途，利用金價波動之際，引進新型態假金擾亂金融秩序，且犯後隱匿所得、製造斷點增加查緝難度，嚴重危害社會善良風俗，依詐欺罪嫌起訴，並向法院具體求刑有期徒刑3年，以示懲戒。

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