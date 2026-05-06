萬波島嶼紅茶加盟店拆夥 前股東上網亂傳「員工染疫仍營業」遭訴

台北地檢署今日偵結，認定宋男涉犯加重誹謗罪，將他起訴。（記者吳昇儒攝）

好聚沒好散！台北市一名宋姓男子與劉姓友人於2019年至2022年間合夥共同經營萬波島嶼紅茶加盟店，雙方發生爭執後分家，劉男則於2024年自行開設另一家加盟店。宋男見狀竟到Google評論上，以「罹新冠肺炎仍照常營業」等語，攻擊劉男開設的新店。劉男報警後，循線揪出宋男。台北地檢署今日偵結，認定宋男涉犯加重誹謗罪，將他起訴。

據悉，宋、陳二人原本共同合夥經營該紅茶店位於士林地區的加盟店，事後合約到期，雙方因對資產分配產生糾紛，一度告上法院。士林地院一審判劉男須支付11萬餘元給宋男，而劉男於拆夥後，另外在新北市尋點，繼續加盟萬波島嶼紅茶。

請繼續往下閱讀...

起訴書中指出，劉男事後卻在Google評論上發現，自家的店竟被一名暱稱Cheng的人留言攻擊，當中包含「…肺炎嚴重需要隔離的時候，你們中標卻照常營業…」、「客人飲品內有頭髮，也可能是負責人常常服裝儀容不符合公司規定所導致。」

劉男認為該言論與事實不符，分店遭人惡意留言攻擊，決定報警處理，並對其提出加重誹謗告訴。

警方循線，留言者就是與劉男有糾紛的前宋姓股東，通知他到案說明，詢問後依涉犯加重誹謗罪將他函送法辦。

宋男應訊時向檢察官承認，確實有到劉男新店的Google評論網頁上留言，但這些是先前在士林地區的店內經驗及其他客人的評論，才會張貼。

檢察官認為，宋男所述及張貼內容，均非發生在劉男開設的新店內，卻刻意張貼在其Google評論頁面上，造成該店社會評價受損。

檢察官認定，宋男挾怨報復張貼不實評論，已經涉犯加重誹謗罪，今日偵結，依法提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法