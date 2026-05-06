人妻傳下體照嬌喊「寶貝我愛你」 綠帽夫打贏官司卻拿不到賠償

高雄林姓人妻結婚不到一年就外遇，老公氣炸提告卻拿不到賠償。示意圖（資料照）

程姓男子與林姓女子結婚不到一年，程男發現妻子與陳姓男子關係曖昧，兩人對話不僅露骨充滿性暗示，林喝還大方分享「下體照」，林女雖否認出軌，但法官發現陳男已先一步認錯賠償50萬元，認定程男的損害已獲得「全數填補」，因此駁回程男之訴。

判決指出，林女被丈大發現，在2024年3月與陳男互傳「寶貝我愛你」、「想妳」等親密訊息，內容充滿露骨性暗示，更傳送私密處照片供對方欣賞，兩人還在同年4月1日愚人節當天相約摩鐵發生性行為。

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林男不爽戴綠帽，向妻子提告求償50萬元，高雄地方法院審理時，林女否認外遇，辯稱對話截圖是「婚前」的舊紀錄，並非婚後出軌。法官為了釐清真相，特別查閱了2023年與2024年的日曆資料，發現對話截圖標註的時間是「3/26（二）」。

法官指出，2023年的3月26日是「星期日」，而2024年的3月26日則是「星期二」，一舉戳破林女的謊言，認證她在婚後確實與陳男有染，且林女也曾用LINE向丈夫道歉認錯「我的行為是出軌偷吃沒錯」。

法官認定林女與陳男的行為已嚴重破壞程男婚姻，導致程男精神痛苦，評估後認賠償15萬元較為適當。但程男在提告前，已先與小王陳男達成和解，並拿到了50萬元的賠償金。由於林女與陳男屬於「連帶侵權行為人」，陳男賠的50萬元已經遠遠超過法院認定的15萬元損失，程男的損害已獲得「全數填補」，因此免除林女賠償責任，駁回程男之訴，可上訴。

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