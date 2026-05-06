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    「陰莖增大」名醫栽了！收購台蠟趁重訊前買股 北院要他付180萬

    2026/05/06 10:21 記者翁靖祐／台北報導
    李久恒一審結果出爐。（資料照）

    李久恒一審結果出爐。（資料照）

    上櫃公司台灣蠟品公司（1742）於2014年發布重訊指，有5家公司、12人，以支付現金為對價，公開收購台蠟40.19％股份，未料，在重訊發布前，其中1名收購人整形名醫李久恒涉嫌於禁止交易期間偷賣台蠟股票，賺取不法利益90萬餘元，另名華聯公司助理楊桂賢則從中獲利1250元，兩人被台北地檢署依照內線交易罪起訴。台北地院今依照內線交易罪判處李2年有期徒刑，緩刑5年，支付公庫180萬，楊1年2月，緩刑4年。可上訴。

    李久恒畢業於國防醫學院，是台灣三軍總醫院整形外科主任醫師，不僅是國際一線的臉部整形大師，還是台灣首位男性生殖器整形醫師，並已經執行相關手術長達20多年。

    2014年4月間，台蠟發布重訊指，由卓識、峰弘、遠進、通識、衡良投資等5家公司，以及李男等12人，決定以每股22元、並以支付現金為對價，公開收購台蠟全部已發行普通股40.19％。

    然而，李久恒因為某證券業務員居間介紹及安排，知悉本次的公開收購案，也答應擔任公開收購案的公開收購人，李在獲得此重大消息後，於禁止交易期間買賣台蠟股票，不法獲利高達90萬2160元。

    另外，受指派處理5家收購公司會計及行政庶務的華聯公司行政助理楊桂賢，因為業務關係知悉這個公開收購消息，也涉嫌買賣台蠟股票，不法獲利1250元。

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