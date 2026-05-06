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    首頁 > 社會

    高雄酒駕男拒檢狂逃肇事一路闖國道匝道 摔車遭壓制

    2026/05/06 10:13 記者洪臣宏／高雄報導
    江男拒檢逃逸。（民眾提供）

    江男拒檢逃逸。（民眾提供）

    高雄市前鎮區日前發生一起酒駕拒檢肇逃案件，員警欲攔查紅燈右轉的騎士49歲江男，沒想到他心虛拒檢逃逸，過程中一路違規，撞上騎機車婦人肇事逃逸，甚至直闖通往國道的匝道，因酒後反應遲鈍，轉彎時失控打滑摔車。江男酒測值高達0.83mg/L，除了吃上官司，還吞下最高10萬2千6百元罰單。

    前鎮分局草衙派出所員警於3日下午5時許，巡經草衙與和誠路口見江男紅燈右轉欲上前盤查，但江男心虛拒檢，隨即加速逃逸。江男沿巷弄高速穿梭，逃逸過程中，在中平路撞上一名騎乘機車的婦人後，竟未停留而肇事逃逸。追緝過程中，江男甚至直闖通往國道的匝道，企圖擺脫警方，但因酒後反應遲鈍，轉彎時失控打滑摔車，員警把握時機迅速上前壓制。

    江男坦承酒駕並因害怕受罰而逃逸，全案依觸犯公共危險及肇事逃逸等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。警方另針對江男酒後駕車、肇事逃逸、紅燈右轉、未依規定車道行駛等行為開罰，共計最高新臺幣10萬2千6百元。

    警方將江男依法送辦。（民眾提供）

    警方將江男依法送辦。（民眾提供）

    江男迴轉進國道匝道時因喝酒反應慢，重心不穩。（民眾提供）

    江男迴轉進國道匝道時因喝酒反應慢，重心不穩。（民眾提供）

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