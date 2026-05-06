桃機死亡車禍！租賃車載客自撞護欄 後座夫妻1死1傷

一輛租賃車昨日晚間載送旅客前往桃園機場第一航廈時，因故撞擊道路水泥護欄，造成駕駛受傷，後座2名乘客1死1傷。（民眾提供）

一對陳姓夫妻昨晚從台北搭乘租賃車前往桃園機場第一航廈搭機出國，車輛行經第一航廈P2停車場時撞上水泥護欄，租賃車車頭全毀。租賃車駕駛輕傷，陳姓夫妻一死一輕傷，警方對駕駛實施酒測，測定值為零，事故詳細發生原因及責任歸屬尚待調查釐清。

航空警察局表示，桃園國際機場第一、第二航廈間的塔台路，昨晚7時50分許發生一起交通事故，初步調查是一輛租賃車載送旅客前往第一航廈時，不明原因擦撞道路水泥防撞桿，造成駕駛受傷，後座2名乘客1死1傷。

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桃園市政府消防局指出，救護人員抵達時，女性乘客已呈現OHCA （到院前心肺功能停止）狀態，現場實施心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器（AED）、插管及注射強心針，另1名乘客陳男（57歲）輕傷，2人分別送往醫院救治，輕傷駕駛未送醫。

警方對駕駛實施酒測，測定值為零，駕駛向警方表示因為當時天雨視線不佳才會撞上護欄，至於事故詳細發生原因及責任歸屬，正進一步調查釐清中。

一輛租賃車昨日晚間載送旅客前往桃園機場第一航廈時，因故撞擊道路水泥護欄，造成駕駛受傷，後座2名乘客1死1傷。（民眾提供）

一輛租賃車昨日晚間載送旅客前往桃園機場第一航廈時，因故撞擊道路水泥護欄，造成駕駛受傷，後座2名乘客1死1傷。（民眾提供）

一輛租賃車昨日晚間載送旅客前往桃園機場第一航廈時，因故撞擊道路水泥護欄，造成駕駛受傷，後座2名乘客1死1傷。（民眾提供）

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