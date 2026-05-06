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    首頁 > 社會

    ​以為被翻牌？ 冒「古裝男神」徐正溪約吃飯 女粉險噴2萬

    2026/05/06 10:11 記者王捷／台南報導
    中國男演員​徐正溪2024為照顧罹患重病的父親，曾無預警宣布短暫告別演藝圈。經過一年的休養與照顧家人後，2025年再宣告復出演出古裝劇。（WeTV提供）

    中國男演員​徐正溪2024為照顧罹患重病的父親，曾無預警宣布短暫告別演藝圈。經過一年的休養與照顧家人後，2025年再宣告復出演出古裝劇。（WeTV提供）

    ​追星險成肥羊！台南林姓女子今日在社群遇到假冒「古裝男神」徐正溪的粉專，對方祭出私人見面會與用餐誘餌，林女很心動，但聽到要先付2萬預約費，驚覺不對，到警三分局安中派出所求助，警方識破手法成功阻詐。

    ​男星徐正溪以古裝劇走紅，近期宣告復出引發話題，詐騙集團也跟上熱潮，歹徒在臉書建立假帳號，發布動態吸引關注。林女接觸專頁後，詐騙集團看準粉絲心態，私訊主動攀談，營造偶像親自回覆的專屬感，一步步突破心防。

    ​取得信任後，歹徒拋出誘餌，聲稱可預約徐正溪私人見面會還有專屬用餐陪伴，為讓林女信以為真，詐騙集團誘使其加入通訊軟體，接著傳送偽造文件，要求填寫個資，並指示須先匯款2萬元預約費。

    面對異常收費，林女雖然心動但沒匯款，先前往安中派出所諮詢，警方檢視對話紀錄後，認為這是詐騙套路，因為公眾人物不可能要求粉絲私下匯款，一定會透過公開的售票平台，經員警分析風險與勸導，林女徹底打消匯款念頭，順利保住2萬元，也免於個資外流風險。

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