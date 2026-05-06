豪雨釀禍！台中二中前巨樹突倒塌 連根拔起砸中2轎車

台中二中前路樹突倒塌砸中2車。（民眾提供）

台中市北區今（6）日清晨發生驚險「樹壓車」意外！台中二中英士路前，一棵大型路樹疑因連日降雨導致土壤鬆動，竟在上班、上學尖峰突然連根拔起，整株巨木重重傾倒，不僅橫躺路旁，還當場壓中停放在路邊的2輛轎車，粗壯樹根整片翻出，泥土四散，現場畫面怵目驚心。

從現場可見，巨大的樹根盤結外露，底部甚至已有明顯腐朽中空情形，整棵老樹橫壓在白色與黑色轎車旁，車身遭波及受損，所幸事發當時車內並無人員，也未波及行人，沒有造成人員傷亡，否則後果恐怕不堪設想。

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轄區第二分局表示，今日上午7時34分接獲通報後，立即派遣警力趕赴現場處理，第一時間設置交通錐、拉起警戒區，並針對英士路實施交通管制及車流疏導，引導往來車輛改道通行，避免上班時段出現交通壅塞，同時通知相關權責單位到場協助，由大型吊車進行排除作業，將倒塌路樹吊離現場。

經過緊急處置後，道路順利恢復通行，交通秩序維持平穩；台中二中校方則表示，已投保公共意外責任險，針對本次路樹倒塌造成之車輛損失，已與受影響車主聯繫並說明後續理賠事宜。

警方獲報到場引導往來車輛改道通行。（民眾提供）

大型吊車進行排除作業。（民眾提供）

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