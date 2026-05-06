手機伸進去！宜蘭警偷拍長官未成年女兒如廁 二審加重刑度

宜蘭縣警局三星分局三星派出所35歲已婚的王姓警員，涉嫌數度潛入分局女廁偷拍，已知有分局某主管未滿18歲女兒及3名女警受害。示意圖。（資料照）

宜蘭縣警局三星分局三星派出所35歲已婚的王姓警員，涉嫌數度潛入分局女廁偷拍，已知有分局某主管未滿18歲女兒及3名女警受害。偷拍主管女兒的部分，一審宜蘭地院判王男1年6月徒刑；案經上訴，高等法院審酌王男身為警員還如此犯案，依兒童及少年性剝削防制條例第41條規定加重刑責，今改判2年徒刑。

王姓警員從警期間曾護送迷途老人返家，並自掏腰包幫助貧困居民，獲警方發布新聞稿讚賞。不料，2024年6月偷拍分局主管女兒被抓包後，他的電腦硬碟內被查出另有3名女警在分局如廁偷拍畫面，偷拍時間將近一年，同仁眼中的暖警竟是偷拍色狼。

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判決指出，王姓警員2024年6月25日晚間在三星派出所值勤時，某主管就讀高中的女兒穿著制服到三星分局找父親，期間見她如廁便拿手機尾隨進廁所偷拍，偷拍過程察覺行跡敗露隨即刪除錄得影像，少女事後報警查辦，由檢方偵結起訴。

王男坦承偷拍主管女兒如廁畫面，但第一時間就刪除影像，專案小組查扣他的手機，未發現不雅畫面。宜蘭地方法院合議庭認定有偷拍行為，全案最近審結，犯拍攝少年之性影像罪，處有期徒刑1年6月。

此案爆發後，檢警專案小組到王男住處搜索，在他的電腦硬碟查獲其他被害人如廁影像，鏡頭只拍下半身，沒有拍到臉部，經過比對確認3名女警被偷拍，案發時間點2023年7、8月間，作案地點遍及三星分局1、2樓女廁。

案經上訴，高院審酌王男身為警員還如此犯案，依兒童及少年性剝削防制條例第41條規定，公務員犯本條例之罪，加重其刑至二分之一，改判2年徒刑。

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