不再為惡鄉里！牛刀手刃鄰居9刀致死 判決前心肌梗塞過世

翁嫌當時下手兇殘，共造成蘇男11處刀傷傷口。（記者陳彥廷攝）

去年年初屏東崁頂鄉爆發一起駭人命案，45歲的翁姓男子因久遠的嫌隙竟持牛刀刺死鄰居蘇男，手段兇殘，翁嫌被逮後遭起訴，上個月底就要宣判，延押中的翁嫌卻在4月11日於看守所心肌梗塞病發，後送醫不治死亡，全案屏東地院諭知不受理的判決。

翁嫌在2024年1月因他案將入獄前夕，因認為47歲的鄰居蘇男對其說話態度不佳心生怨恨，同年底出獄後，到五金行購買牛刀，於2025年1月3日晚上近7時闖入蘇男家中挑釁並行兇。

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過程中，翁嫌擔心蘇男身形高大反擊，下手極為狠毒，以牛刀狂刺胸腹部、手臂、腋下、手掌至少9刀，連兇刀刀身都因巨力而脫落，隨後翁嫌離開蘇男家中，蘇男為保護家人追出門，翁嫌還拿磚塊反砸並持掃帚對峙，眼見蘇男腹部血流不止無力反擊後才逃離現場，後續於崁頂鄉的樹林及堤岸躲藏，直到1月5日中午回家洗澡時遭逮，警方隨即依殺人罪嫌移送屏東地檢署。

蘇男雖經送醫仍回天乏術不治，相驗確認蘇男遭翁嫌刺、割11處，其中9處穿刺傷及2處切割傷，又以二度刺入胸腔、刺穿右中肺葉，造成右側血胸及氣胸的同一貫穿性穿刺傷最為嚴重，致蘇男血胸及氣胸而死，而犯案現場可見血跡斑斑，在純樸鄉下是顯得格外驚悚。

翁嫌已是進出監獄慣犯，他不僅有毒品、竊盜等前科，更曾偷寺廟「中壇元帥」金身，殺人案仍在延押中，原定將在4月底一審宣判，未料翁嫌卻在4月11日下午於屏東看守所舍房內因心肌梗塞發作送醫，雖經急救仍死亡，法院後續因被告死亡，判決不受理本案。

翁嫌向來為鄰里的頭痛人物，更屢屢對警方尋釁生事，尤其在獄中未消弭對蘇男的怨忿，出獄後專挑蘇男行兇，危害鄰居的行為令鄰里心驚膽顫，唯翁嫌在判決前就已病故，「頭痛人物被天收」，鄉親放下心中擔憂。

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