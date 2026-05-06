右眼失明無業男 領1包裹再轉寄賺1500元判1年4月

右眼失明男子當取件、寄件的詐團車手，取寄一件賺1500元，後來有繳回1500元，南投地院判刑1年4個月。（記者陳鳳麗攝）

詐騙集團佯稱公益集團要送禮品內部申請帳戶出錯恐變內部交易等理由騙到南投縣陳姓婦人，讓她將36萬6599元用包裹寄到苗栗的超商，右眼失明劉姓男子超商取件再轉寄至空軍一號高雄總站，劉男被逮後有繳回報酬1500元，但無錢和解，南投地院近日重判1年4月。

有詐騙集團以IG和LINE等管道，加南投縣陳姓婦人為好友，佯稱是公益團體要寄高級禮品給她，陳婦信以為真，填寫各種資料、帳戶等資料後，對方通知申請時帳戶出錯，恐涉內部交易，須第三方支付，獲金管會認證才行，陳婦於是把91萬元匯入詐團提供的人頭帳戶，另有36萬6999元，依詐團指示，用包裹以店到店方式，收件人寫「陶棒賽」，寄到苗栗一家超市。

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被詐團吸收負責收寄件的劉姓男子，領取「陶棒賽」包裹帶回家兩天，接獲指示再到空軍一號苗統站，把包裹寄到空軍一號高雄總站，該件賺1500元。

陳姓婦人後來發現被詐騙報警，警方查到劉男負責取再轉寄詐騙現款，劉男坦承知道是幫有點問題的集團取寄包裹，一件賺1500元，但不知裡面有多少錢。

劉男在南投地院審理期間已繳回1500元，但表示自己右眼失明，領有失能手冊，無業在家，經濟狀況極差，無力與被害人賠償和解，南投地院法官認為他就是擔任「車手」，近日將他以3人以上共同詐欺取財罪名，判處有期徒刑1年4個月。

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