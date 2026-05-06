勞力士送洗「原廠變山寨」？機芯小缺口還給維修人員清白

高雄李姓男子把勞力士愛表送洗保養，事後指控遭調包成「山寨貨」，法官從機芯小缺損確認未調包。示意圖，非當事手表。（法新社資料照）

李姓男子將心愛的勞力士手錶送往知名鐘錶店清洗保養，取件後發現手錶不僅「小窗凸透鏡」消失，連鋼圈也缺損，懷疑遭到曾姓維修主任以贗品「調包」，憤而提告業務侵占，但法官發現，李男提供的對比照片並非送修當日拍攝，兩支手錶機芯號碼上都有「一模一樣的微小缺口」，因此法官判定為同一支錶，判曾男無罪。

判決指出，2023年12月9日，李男將勞力士送洗，約定費用1800元，取件返家後，李男發現手錶外觀有異，比對先前照片後認為被換成贗品，雖然曾男隨後收回手錶並承諾「回復原狀」，但李男第二次取件仍認為非原件，憤而報警。

請繼續往下閱讀...

高雄地方法院審理時，曾男喊冤，解釋手錶是因超音波保養導致黏貼式的凸透鏡掉落，鋼圈裂痕則是因清洗後汙垢消失才顯現，強調絕無調包。

法官發現，李男指控「原廠錶被換成山寨」，但他提供的保證書竟是「其他手表」，送修單據上早已註明「非原廠」，李男當時並無異議，且做為證據的「送修前照片」竟是案發前一年多拍攝，無法證明送修當下的現況。

最關鍵的部分在於機芯比對，法官仔細比對李男提供的兩張機芯照片，雖然光線與色調有異，但兩者的機芯號碼皆為「2846」，且阿拉伯數字「2」下方都有一處極其微小的細小缺口。

法官認為，若兩支錶不同，不可能在如此細微的特徵上「如出一轍」，因此認定曾男雖然維修過程中造成凸透鏡脫落與零件受損，但並無證據顯示曾男有調包手表，因此判曾男無罪，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法