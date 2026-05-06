「這是專屬你的別告訴別人」詐騙金句 戴伸峰教你破解

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰演講時穿插各式實際案例，令長輩印象深刻。（記者翁聿煌攝）

警政署165打詐儀表板每日更新數據，統計全國詐騙受理件數約有300件，金額高達1、2億元，儘管政府不斷透過各式宣導，但為何詐騙案總是居高不下？中正大學犯罪防治系教授戴伸峰表示，詐騙者已經從過去利用人性貪婪轉為「巨大的恐懼」，當民眾接到緊急求救電話，毫無反應時間內慌了手腳，對方提出唯一解決方案，民眾就很容易上當，他提醒民眾先冷靜一下，說句「等一下」歹徒就知道騙不成而掛上電話。

戴伸峰應邀新北市社會局「晚美人生我做主」系列講座，以「反詐心理大作戰」為題，提醒長者如何防範，開講前他問現場100多位長者，有接過詐騙電話或網路的請舉手，結果現場幾乎每人都舉起手來，顯示詐騙猖獗，甚至有2位分享被騙的過程：其中1位被騙40萬元，對方利用要幫她處理1筆銀行爭議款，另人扮演行員，專業、禮貌地詢問，讓她一步步卸除心防陷入，最後所有銀行的存款都被盜領一空。

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另位則是被對方利用「心靈導師」和華麗的道場迷惑，讓她在1年半內陸續投入400萬元資金，直到新聞事件爆發，她才清醒過來。

戴伸峰引用「財訊」雜誌2024年的調查，10大民怨中以「詐騙橫行」佔78％為最高，顯示民眾對詐騙的深惡痛絕，他說2024年所有刑事案件中，以詐欺背信佔30％為最高，遠高於竊盜、公共危險、毒品等。在法律上的定義，詐欺必須符合「施用詐術、陷於錯誤、處分財產、財產損害」等16字箴言，缺一不可，可說是1齣加害者和被害者所共同完成的精密設計。

「所有犯罪者都比你還聰明！」詐欺背信從2023到2024，1年內就成長了207％，但破案率只有50％，即使破案了，錢也拿不回來，究其原因，金流管理保守、警方偵查不足、檢察和判決系統超負荷、刑度偏輕、缺乏國際合作的打擊力，以及被害當事人的配合度等，都是因素。

戴伸峰提到他曾到高雄女子監獄做犯罪調查，訪談20位超過65歲的奶奶，其中有16位是因毒品案入監；有一位面貌姣好、皮膚白皙是詐欺犯，在同意學術研究後，對方說出成功詐欺的要素「只要給人希望的感覺，就可以騙到人！」、「這是專屬你的，千萬不要告訴別人哦！」戴伸峰說，這正是最甜蜜的毒藥！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中正大學教授戴伸峰演講時問現場長者，有接過詐騙電話或網路的請舉手，幾乎全場都舉手。（記者翁聿煌攝）

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