與少女激戰21次產女 考量雙方將共結連理男子獲判緩刑

男子與少女發生性行為，因雙方正等待結婚，男子獲判緩刑。（情境照）

葉姓男子經交友軟體Litmatch認識一名未滿16歲少女，2人交往並同居，發生21次性關係，後因少女懷孕生女，醫院向警方通報；檢方提起公訴，嘉義地方法院考量雙方無條件和解，正待少女成年共結連理，日前以簡易判決處刑，判處葉男應執行有期徒刑1年6月，緩刑3年。

葉姓男子於2024年6月至2025年3月之間，在汽車旅館、葉男住處等地，未違反少女意願，與少女進行21次性行為；後因少女懷孕，曾到婦產科就醫，並在嘉義基督教醫院產下1名女兒，醫院進行通報。

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法官審理認為，葉男知悉少女未滿16歲，心智發育未成熟健全，對性行為缺乏完全自主判斷能力，與其性交，對其身心健全，人格發展恐產生負面影響。

然而葉男坦承犯行，與少女及少女父母達成無條件和解，目前負責支付女兒的扶養費用，少女正準備等年滿18歲後與葉男結婚，與父母均不願追究葉男刑事責任。

法官考量葉男自行經營機車行，與少女同住，撫養女兒，取得被害人及父母諒解，依犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共21罪，各處有期徒刑3月，應執行1年6月，緩刑3年，並需向指定的機構或團體提供40小時義務勞務。

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