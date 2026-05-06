苗栗連日降雨 頭份30歲騎士遭倒樹擊中命危

頭份市一名30歲蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中。（民眾提供）

苗栗縣連續2天降雨，頭份市一名30歲蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中，一度失去生命跡象，送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍昏迷，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救。

苗栗縣消防局於昨天下午5點40分許獲報，指頭份市興隆路一段有一名機車騎士遭倒塌樹木擊中，報案人表示騎士自行爬出，但趴地不起，有呼吸但呼叫沒有反應，嘴巴有出血情形。

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經頭份消防分隊救護人員抵達現場，發現傷者騎士失去生命跡象，頭部有約3公分撕裂傷、四肢多處擦傷，救護人員立即給予CPR等急救處置，後送為恭醫院救治。經為恭醫院搶救，騎士恢復呼吸心跳，但昏迷指數3，狀況仍危急，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救中。

經頭份警方到場了解，傷者騎士為30歲蔡男，當時騎機車沿興隆路一段往東方向行駛，行經事故地點時突遇路旁邊坡樹木倒塌，遭倒樹擊中受傷倒地。

頭份警分局長郭譯隆呼籲，近期降雨不斷導致土壤含水量高，用路人行經山區及樹木較多路段時，應提高警覺、減速慢行，以確保自身安全。

蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中，一度失去生命跡象，送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍昏迷，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救。（民眾提供）

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