為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗連日降雨 頭份30歲騎士遭倒樹擊中命危

    2026/05/06 08:36 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市一名30歲蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中。（民眾提供）

    頭份市一名30歲蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中。（民眾提供）

    苗栗縣連續2天降雨，頭份市一名30歲蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中，一度失去生命跡象，送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍昏迷，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救。

    苗栗縣消防局於昨天下午5點40分許獲報，指頭份市興隆路一段有一名機車騎士遭倒塌樹木擊中，報案人表示騎士自行爬出，但趴地不起，有呼吸但呼叫沒有反應，嘴巴有出血情形。

    經頭份消防分隊救護人員抵達現場，發現傷者騎士失去生命跡象，頭部有約3公分撕裂傷、四肢多處擦傷，救護人員立即給予CPR等急救處置，後送為恭醫院救治。經為恭醫院搶救，騎士恢復呼吸心跳，但昏迷指數3，狀況仍危急，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救中。

    經頭份警方到場了解，傷者騎士為30歲蔡男，當時騎機車沿興隆路一段往東方向行駛，行經事故地點時突遇路旁邊坡樹木倒塌，遭倒樹擊中受傷倒地。

    頭份警分局長郭譯隆呼籲，近期降雨不斷導致土壤含水量高，用路人行經山區及樹木較多路段時，應提高警覺、減速慢行，以確保自身安全。

    蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中，一度失去生命跡象，送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍昏迷，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救。（民眾提供）

    蔡姓男子，昨（5）日傍晚騎機車行經頭份市興隆路一段，遭路旁邊坡傾倒的樹木擊中，一度失去生命跡象，送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍昏迷，轉送台中中國醫藥大學附設醫院持續急救。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播