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    假星國律師校園詐財！補教名師呂捷憶當年受邀演講：他藏得太深

    2026/05/06 08:31 記者蔡宗憲／屏東報導
    補教名師呂捷憶當年受邀演講。（資料照）

    補教名師呂捷憶當年受邀演講。（資料照）

    恆春半島校園日前爆出「假星國律師」沈男（本名賴冠翟）長期潛伏，詐取師生數千萬元的驚人案件，引發南台灣教育圈震動。補教名師呂捷昨日也在臉書發長文披露，自己早於2019年就被這名「金童」盯上，對方利用偏鄉學子的困境與利他主義的盾牌，讓向來精明的呂捷也感嘆：這場心理戰「老練到令人戰慄」。

    呂捷回憶，2019年恆春某國小多次邀約演講，他本因車程遙遠且難以駕馭小學生演講而委婉拒絕，直到這位自稱「沈律師」的人士親自致電。沈男自稱是定居屏東的新加坡人，看準呂捷同樣出身基層，不斷強調恆春偏鄉孩子缺乏資源、原生家庭問題多，希望呂捷能南下點燃孩子的希望。

    「一個新加坡人都願意為台灣這麼做，我還有什麼理由拒絕？」呂捷感嘆，沈男精準捕捉了他對土地的使命感，將拒絕轉化為一種道德上的「不忍」。最後，呂捷甚至撥出2019年11月24日——他生日當天的黃金檔期，遠赴南國。

    呂捷對沈男的第一印象極為深刻。他描述，沈男身高約170公分、體重近90公斤，外型略胖卻極具品味。當晚沈男身著黑色西裝內搭寶藍色絲質襯衫，頭戴報童帽、腳踩尖頭皮鞋，連鬍渣都修剪得整齊，更操著一口維妙維肖的「新加坡口音」，完全符合「低調成功人士」的社會既定印象。

    這場騙局一直持續到2024年，沈男甚至還以「收養的孩子歷史成績不理想」為由，再次邀請呂捷南下恆春。直到近日新聞曝光，呂捷才驚覺這位與他交往數年的「善心人士」，竟是潛伏在校園中的吸金大鱷。

    對於沈男的套路，呂捷分析這是極為高明的心理戰：先以權威感建立門面，再利用「關懷偏鄉」作為道德擋箭牌，讓受害者在產生懷疑前，先因對方的「善舉」而產生自我約束。

    雖然呂捷在此案中並未有金錢損失，但他對人性遭利用感到不勝唏噓。他透過這段經歷提醒社會大眾，在南國充滿人情味的土地上，仍需警惕這類包裹著善意的陷阱。

    補教名師呂捷憶當年受邀演講。（取自呂捷臉書）

    補教名師呂捷憶當年受邀演講。（取自呂捷臉書）

    恆春半島校園日前爆出「假星國律師」沈男（本名賴冠翟）長期潛伏，詐取師生數千萬元的驚人案件。（資料照）

    恆春半島校園日前爆出「假星國律師」沈男（本名賴冠翟）長期潛伏，詐取師生數千萬元的驚人案件。（資料照）

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