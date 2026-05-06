台東酒駕連環撞！ 警車凹陷機車散一地警員也掛彩

犯嫌以車尾倒車撞擊。（記者劉人瑋攝）

實在真的很誇張又危險！台東警方今早6時許追捕疑似酒駕車輛，2輛警車竟被撞到難以行駛，反嫌逃竄進巷道又撞倒整排機車，車上2名男子準備棄車逃逸時，被同樣棄車徒步的員警追捕壓倒在地制伏。

據了解，警方在台東市開封街一帶追捕嫌犯，在附近道路和巷道間尾隨數圈，當時嫌犯還先後倒車撞壞2警車，最後竄入洛陽街巷道內空地停車，車上2人下車逃逸，只是這一幕還是被員警識破，馬上就被員警一湧而上、壓倒在路旁。過程中多名警員受傷，2嫌已押回警局訊問，所幸皆無重大傷亡。

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附近寧靜的社區住戶一早就被爭吵、撞擊聲還有警笛吵醒，還有阿嬤說，早上在開封街散步就見到警車追捕歹徒，回到家才看到家門前一片凌亂，「原來最後一幕在自家門口，慶幸當時自己不在場，否則可能也被撞」。

據了解，被捕的2人中，其一為台東當地前科累累的廖姓男子，見到警車竟心虛闖紅燈，才被員警發覺有異，攔查又不停，一路匆匆忙忙竄逃，還為了逃脫衝撞警車，警方目前正在進一步偵訊。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警車車頭凹陷。（記者劉人瑋攝）

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