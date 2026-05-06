傳訊恫嚇史書華：「一周內，你，被意外」 男判拘40日

網紅牙醫師史書華。（取自史書華臉書粉專）

男子郭桂榮看見新聞報導牙醫史書華至民眾黨舉辦的活動踢館，在試圖靠近民眾黨主席黃國昌時跌倒，郭桂榮認為史書華假摔，心生不滿，竟於2025年3月25日，在南投住處，透過臉書私訊傳送：「看來，真的，死舒滑，了，一周內。一周內，你，被意外」恫嚇史書華，新北地院審理後依恐嚇危害安全罪嫌，判處郭男拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

2025年3月23日，史書華因前往民眾黨舉辦的「人民要當家」宣講活動踢館，在試圖靠近黃國昌簽署連署書時，與民眾黨工作人員發生推擠，最終摔倒在地。此事件隨後在網路上引發熱議，民眾黨方面與部分網友質疑其為「假摔」。

請繼續往下閱讀...

郭男看到新聞後也認為史書華假摔，在南投住處，透過臉書私訊傳送：「看來，真的，死舒滑，了，一周內。一周內，你，被意外」恫嚇史書華；史看到訊息後心生畏懼報警處理；偵辦時，郭男辯稱：「文字內的死舒滑就是字面上的意思，你被意外是提醒網路有些青鳥說會被意外出事，但我沒辦法確認，我留話給他是要提醒史，並不是恐嚇」。

檢方認為，郭男因新聞報導而私訊史書華，可見他對史的行為心生不滿而私訊，主觀上豈可能是基於好意「提醒」，其辯稱顯無足可採，又其私訊內容提及「死、被意外」等詞，客觀上亦足認加害人身體、生命之事，均屬於一般人觀之會心生畏懼的語句，認定他確有對史書華為惡害告知的客觀行為及主觀犯意；法官亦認為，郭男所為使被害者心生畏懼，助長社會暴戾歪風，所為應予非難，且否認犯行判拘40日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法