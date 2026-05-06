詐欺通緝犯假買手機掉包得手 高雄警迅速逮人

詐欺通緝犯假買手機掉包得手，高雄警方迅速逮人。（民眾提供）

​高雄羅姓男子（33歲）假意向陳姓網友買iPhone 17e手機，相約面交，趁隙將盒內手機掉包，再稱ATM領錢交款便逃逸無蹤，被害人打開盒子才發現已遭掉包，立刻報警，警方迅速破案逮人，還發現羅竟是一名詐欺通緝犯。

新興分局今（6）日指出，中山路派出所於前日接獲陳男報案，指在社群平台談妥要賣iPhone 17e手機給網友，不料面交時遭詐，赫然手機竟遭掉包，立即向警方求助。

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經查涉案犯嫌羅男（33歲）先假意查看手機後，再聲稱要到ATM領款，期間趁隙將盒內手機掉包後，把盒子還給被害人，再稱要去車上拿錢，將手機帶走逃逸。

待被害人察覺手機遭掉包，才急忙向警方求助，員警​獲報到場時隨即調閱監視器，發現羅男涉有重嫌，循線在案發後不到24小時內成功緝捕到案。

警方另查出羅嫌為桃園地檢署發布的詐欺通緝犯；再擴大清查發現5月3日羅嫌亦用類似手法騙取另一隻iPhone 14 pro，全案調查後除依詐欺罪嫌法辦外，另將該通緝男子解送桃園地檢歸案。

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