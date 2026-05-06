人夫外遇鋼琴老師互傳全裸、下體鹹濕照 元配氣炸提告下場曝

台中一名鋼琴老師和人夫發生婚外情，還互傳全裸鹹濕照，元配得知氣炸提告，台中地院法官判賠30萬元。（記者陳建志攝）

台中一名人夫和妻子結婚9年，卻發現先生從2024年開始出軌一名鋼琴老師，兩人除互傳性暗示對話，鋼琴老師還傳全裸照，先生也傳下體自拍照，讓她氣炸提告求償80萬元，台中地院審理時，鋼琴老師坦承兩人發生婚外情，但認為求償金額過高，台中地院審酌雙方身分、地位、經濟狀況，及侵害情節，判決應賠償30萬元，可上訴。

判決指出，這名人妻和丈夫2015年結婚，並育有2名小孩，不料卻發現先生2024年4月到10月間出軌一名鋼琴老師，兩人除互傳性暗示對話，鋼琴老師還傳多張全裸或穿著性感睡衣躺在床上的自拍照給先生，先生則回傳自拍下體的照片，人妻認為兩人顯然已發生性行為，讓她相當痛苦，向鋼琴老師提告求償80萬的精神慰撫金。

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鋼琴老師審理時，坦承和阿祥發生婚外情，侵害人妻的配偶權，但認為她請求的精神慰撫金過高。

台中地院法官認為，鋼琴老師已坦承和人夫發生婚外情，且有兩人互訴愛意親密對話的LINE對話紀錄，以及互相傳送裸露身體或生殖器照片及性暗示的對話，已逾越一般社會所認知普通朋友社交往來的行為，加上人夫已手寫悔過書認錯，侵害配偶權情節重大。

法官審酌，雙方的身分、地位、經濟狀況，加上兩人交往約8個月，還有互傳裸露身體或生殖器照片及發生性行為，並非短暫、偶然的侵害情節，侵害人妻配偶權情節重大，判決應賠償30萬元，可上訴。

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