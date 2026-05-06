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    斗六街頭赫見「狗在騎車」？騎士蹲腳踏墊行駛 網傻眼：拿命開玩笑

    2026/05/06 07:57 記者李文德／雲林報導
    民眾將騎士誇張的騎車行為發上網，引起不少網友討論，（圖取自Threads：93_07_05）

    民眾將騎士誇張的騎車行為發上網，引起不少網友討論，（圖取自Threads：93_07_05）

    特技表演？雲林縣斗六市日前出現奇景，一名機車騎士蹲坐在腳踏墊上，只露出一顆頭持續行駛，機車座椅竟讓一隻黑狗趴坐在上頭，誇張的危險騎車行為被民眾拍下放到社群平台「Threads」，更問道「這樣子騎車不會太危險？」網友見狀後也笑爆「以為是狗在騎車」。對此警方表示，將依影片具體事證，通知車主及駕駛人到案說明，並依法裁罰。

    日前Threads上一名網友「93_07_05」發出一段影片，根據畫面可看見在斗六市大學路上，一名機車騎士蹲坐在機車腳踏墊上，一顆頭僅略高於機車龍頭，直直行駛在道路上，仔細一看赫見一隻黑狗趴坐在機車座椅上，令民眾不禁問「在斗六這樣子騎車不會太危險⋯⋯？」

    誇張的危險騎車畫面，在網路上也傳開。有民眾表示「寵物確實不能直接放腳踏墊，但第一次看到讓狗趴椅墊自己坐腳踏墊騎車的」、「耍帥喔！拿命在開玩笑，白目當有趣」，更有民眾笑歪指「世界瘋成了我想要的樣子」、「還以為又是狗在騎車」。

    對此斗六警分局指出，機車駕駛蹲坐於踏板的不當方式騎乘，依法可處6000以上、36000元以下罰鍰，影片指出2項違規，蹲著騎車屬危險駕駛，罰6000元至3萬6000元，黑狗趴在座位上則算載貨方式違規，可罰600元以下，將依影片具體事證，通知車主及駕駛人到案說明，並依法裁罰。

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