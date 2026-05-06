台南女警告別式 未婚夫催淚道別全文曝「一定會在另個世界認出妳」

台南市女警鄭詠心車禍憾事各界關注，昨日她的親友為她舉行告別式，原訂明年就要提婚事的龍姓男友在儀式中列未婚夫，並由司儀讀出男友的道別心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」。（資料照）

台南市女警鄭詠心車禍憾事各界關注，昨日她的親友為她舉行告別式，原訂明年就要提婚事的龍姓男友在儀式中列未婚夫，並由司儀讀出男友的道別心聲「如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳」、「詠心，我永遠愛妳」，送未婚妻詠心最後一程，讓在場親友忍不住落淚。

台南女警鄭詠心騎機車返家，先被戴姓女大學生騎車撞擊倒地後，不幸遭遊覽車輾死，家屬連日來哀慟不已。昨日家屬為她舉辦告別式，她的大哥在靈前致詞時提到兒時趣事，憶及小時候兩人感情極好，只要給妹妹50元，她就會幫忙寫生字簿，如今回想這份手足情誼，不禁哽咽，他會把妹妹留下最後的作業做好，會照顧好媽媽、好好活下去。

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鄭詠心的大哥說，以前曾問她為何想當警察？但妹妹當時只說：「你不覺得我很適合嗎？」她任何苦都能往肚子裡吞，她說，只要制服穿上去就沒事了。

至於涉嫌肇事的戴姓女大生昨也與父母前往致意，戴家3人起初僅鞠躬、未下跪，被家屬拒於告別式會場外，後來經過台南第四警分局長協調後，戴女到靈堂前下跪，但家屬轉身背對表達不滿。

綜合媒體報導，昨日上午女警鄭詠心的告別式在台南市立殯儀館舉行，除了親友以及以「未婚夫」身分出席的龍姓男友外，警界同仁、長官也到場互相擁抱、頻頻拭淚。

報導指出，龍姓男友也在台南市警永康分局服務，兩人感情甚篤，雙方原本規畫明年提婚事。在家祭時，龍姓男友代表龍家，在靈堂前致意，由司儀代為唸出心聲，送未婚妻詠心最後一程。

龍姓未婚夫道別全文如下：

我從來沒有想過，會用這種方式道別，原本說好的我們，要一起走很長的路。我還記得，你笑著說，以後的日子我們要一起努力、一起生活，那些約定如今成為我心痛的回憶。

妳是那麼的善良，那麼的認真。穿上警察制服的妳，是那麼堅定、那麼勇敢，而你在我面前，卻是那個會是撒嬌、會關心我、會為了小事開心很久的妳。

妳把最好的溫柔留給身邊的人，卻把辛苦留給自己。我知道，妳一直都很努力在守護這個世界，也守護著我們的未來。

只是一切我再來不及牽著妳，我會好好記住一切，記住妳的笑、妳的聲音、妳看著我的眼神。

我會帶著妳給我的愛，繼續走下去。如果有一天，我們能夠再相逢，我一定會在另個世界認出妳，然後告訴妳：「詠心，我永遠愛妳」。

願我最愛的詠心能一路好走。

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