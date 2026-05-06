內湖分局爆隊長洩密、警員幫銷單！檢方複訊後10萬至50萬交保

左起分別為內湖分局東湖派出所警員曾建豐、內湖分局任職內勤警員孔致詔、內湖派出所警謝東諭。（記者劉詠韻攝）

現任花蓮縣警局擔任刑警大隊大隊長、台北市內湖分局前偵查隊長劉宗仁涉嫌向酒商、綽號「茶壺邱」邱庭鋒洩密，而內湖分局轄下東湖、內湖派出所也傳出員警替邱妻銷單。檢調昨日兵分8路展開搜索，約談劉男等4人到案。經檢察官訊後，依涉犯瀆職等罪嫌，諭令他以10萬元交保。另3名警員則分別以10到50萬元不等交保。

檢警偵查88會館案件中一路追查到郭敏哲的好友綽號「茶壺邱」邱庭鋒，更持續揪出有同仁翹班涉嫌浮報加班費；此次更發現花蓮縣警察局刑事警察大隊長劉宗仁於2020年擔任內湖分局偵查隊長期間，曾洩密給邱，而邱妻更是找分局同仁幫忙銷單。

請繼續往下閱讀...

警政署、台北市警察局及內湖分局，隨即報請檢方指揮偵辦。檢察官昨日見時機成熟，指揮調查官前持搜索票前往4人住處及辦公處所共8處地點搜索，並帶回複訊。

檢察官複訊後，依涉犯瀆職等罪諭知大隊長劉宗仁10萬元交保，協助銷單的內湖分局內勤員警孔致詔、東湖派出所巡佐曾建豐、東湖派出所警員謝東諭，則同樣依瀆職等罪嫌，各以50萬元、20萬元、10萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法