雲端發票中獎詐騙簡訊捲土重來 高雄警方示警「差一點差很多」

統一發票假中獎詐騙捲土重來，高雄警方影音示警。（警方提供）

統一發票假中獎真詐騙死灰復燃！高市警方接獲越來越多的詢問與報案，表示收到有「gov.tw」英文的簡訊，通知中統一發票，要求點入填寫個人資料，警方擔心民眾受騙，特別製作「差一點差很多」的防詐短片，教導民眾如何識詐。

高市警局針對近期猖獗的「假雲端發票中獎通知」詐騙手法，製作防詐短影音，運用生活化情境加上幽默橋段，提醒民眾「一個小細節，可能差很多」，藉由顏值高的女警教導，更加吸引觀眾目光。

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識詐方式為重點：首先是分辨看網址，政府網站一定以「.gov.tw」結尾，若只出現在中段，就可能遇上詐騙；其次是保護個資：領獎絕不會要求信用卡號、CCV或OTP驗證碼，出現就是詐騙。

警方強調，雲端發票假中獎、真盜刷的手法日益氾濫，詐團常假冒政府網站，誘騙民眾輸入個資與信用卡資料，一旦未查證就受騙操作，恐會瞬間血本無歸，不能不防。

警方強調若欲確認中獎與否，可直接透過財政部官方網站查詢，切勿點擊不明連結，以免掉入陷阱，詐團就是利用民眾對政府的信任，加上「中獎」誘惑，誘導點擊連結，進而盜取個資與信用卡資料，民眾不能不防。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

政府網站一定以「.gov.tw」結尾，若只出現在中段，就可能遇上詐騙！（警方提供）

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