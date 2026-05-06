關不怕！水電工出獄3個月 又騷擾恐嚇前妻被從重判刑

陳姓水電工涉嫌多次違反保護令，被高雄高分院從重判刑。（記者鮑建信攝）

高市陳姓水電工因騷擾、恐嚇前妻被判刑入獄，假釋後3個月又犯，高達10次，高等法院高雄分院認為他惡性重大，依違反保護令等罪，重判有期徒刑2年8月，相當罕見。

判決書指出，被告陳男因對前妻Ａ女家暴，高雄少家法院在2024年12月初，核發保護令，命令他遠離前妻工作場所和住所等處，至少100公尺，及不得對她為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信行為，保護令有效期間為2年。

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陳男卻置之不理，自2025年9月7日至24日，前往Ａ女住處大樓地下室涉嫌騷擾，甚至多次上傳LINE動態貼文：「當初你不是常用死來威脅我，你不怕死，就算你能夠讓我再進去兩年，兩年後呢！你也開心兩年多夠了，一起面對吧，就你，我結束生命，讓家人好好去過日子，並附上對話截圖暗示要帶走孫女的性命」，共涉案10次。

警方受理Ａ女報案後，傳喚陳男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌恐嚇、違反保護令，函送橋頭地檢署偵查、起訴。一、二審調查，陳男曾因違反保護令，被判刑2年3月確定，出獄3個月又犯，毫無悔意，判處有期徒刑2年8月，仍可上訴。

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