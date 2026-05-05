網PO中壢社區大樓住宅火警 釣出屋主崩潰致歉：「都是我家貓按到」

網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警。（取材臉書「內壢大小事」）

桃園市中壢區環中東路一棟地上14層地下3層RC結構建築物，昨（4）日深夜發生火警，起火層在第4層，桃園市消防局第二大隊華勛分隊獲報，共調派消防人員25名、消防車9輛、救護車1輛馳往灌救，現場為燃燒4樓套房內電磁爐上方鍋具，燃燒面積0.1平方公尺，現場由民眾自行撲滅，消防員未出水，無人員受傷、受困。

有網友在「內壢大小事」地方臉書粉專PO出這件中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，結果意外釣出屋主留言賠不是，並提到「我真的會瘋掉，我家貓給我按到，這是我有史以來最大社死現場，我對不起各位住戶，嚇到大家全部都跑出來，然後對不起警員、消防員……」。

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對此，資深消防隊員今日提醒，家有毛孩記住「電線套管加道鎖，愛寵安全不著火」及五口訣：

•「拔」拔掉插頭： 不使用的電器（如電爐、電暖器）務必拔掉或關閉總電源。

•「套」套上護管： 外露電線加裝「防咬硬管」，防止毛孩啃咬觸電。

•「鎖」開啟安全鎖： 選用具「兒童/安全鎖」家電，並熟悉長按鎖定操作。

•「淨」桌面清空： 廚房流理台與爐面上不堆放紙盒、抹布等易燃物。

•「裝」安裝住警器： 每個房間加裝「住宅用火災警報器」，早期預警才平安。

網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警。（取材臉書「內壢大小事」）

網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，住戶全跑了出來。（取材臉書「內壢大小事」）

網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，住戶全跑了出來。（取材臉書「內壢大小事」）

現場為4樓套房內電磁爐上方鍋具燃燒。（民眾提供）

網PO中壢社區大樓住宅火警，釣出屋主「都是我家貓按到…」。（取材臉書「內壢大小事」）

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