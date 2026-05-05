為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網PO中壢社區大樓住宅火警 釣出屋主崩潰致歉：「都是我家貓按到」

    2026/05/05 23:23 記者李容萍／桃園報導
    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警。（取材臉書「內壢大小事」）

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警。（取材臉書「內壢大小事」）

    桃園市中壢區環中東路一棟地上14層地下3層RC結構建築物，昨（4）日深夜發生火警，起火層在第4層，桃園市消防局第二大隊華勛分隊獲報，共調派消防人員25名、消防車9輛、救護車1輛馳往灌救，現場為燃燒4樓套房內電磁爐上方鍋具，燃燒面積0.1平方公尺，現場由民眾自行撲滅，消防員未出水，無人員受傷、受困。

    有網友在「內壢大小事」地方臉書粉專PO出這件中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，結果意外釣出屋主留言賠不是，並提到「我真的會瘋掉，我家貓給我按到，這是我有史以來最大社死現場，我對不起各位住戶，嚇到大家全部都跑出來，然後對不起警員、消防員……」。

    對此，資深消防隊員今日提醒，家有毛孩記住「電線套管加道鎖，愛寵安全不著火」及五口訣：
    •「拔」拔掉插頭： 不使用的電器（如電爐、電暖器）務必拔掉或關閉總電源。
    •「套」套上護管： 外露電線加裝「防咬硬管」，防止毛孩啃咬觸電。
    •「鎖」開啟安全鎖： 選用具「兒童/安全鎖」家電，並熟悉長按鎖定操作。
    •「淨」桌面清空： 廚房流理台與爐面上不堆放紙盒、抹布等易燃物。
    •「裝」安裝住警器： 每個房間加裝「住宅用火災警報器」，早期預警才平安。

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警。（取材臉書「內壢大小事」）

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警。（取材臉書「內壢大小事」）

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，住戶全跑了出來。（取材臉書「內壢大小事」）

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，住戶全跑了出來。（取材臉書「內壢大小事」）

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，住戶全跑了出來。（取材臉書「內壢大小事」）

    網友在地方臉書粉專PO出中壢區環中東路肯德基旁的社區大樓住宅火警，住戶全跑了出來。（取材臉書「內壢大小事」）

    現場為4樓套房內電磁爐上方鍋具燃燒。（民眾提供）

    現場為4樓套房內電磁爐上方鍋具燃燒。（民眾提供）

    網PO中壢社區大樓住宅火警，釣出屋主「都是我家貓按到…」。（取材臉書「內壢大小事」）

    網PO中壢社區大樓住宅火警，釣出屋主「都是我家貓按到…」。（取材臉書「內壢大小事」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播