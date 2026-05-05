瓦解詐團為被害人追討損失 屏東地檢署檢察官楊士逸獲法眼明察獎

屏東地檢署楊士逸檢察官（右）榮獲法眼明察獎，法務部長鄭銘謙（左）頒獎表揚。（讀者提供）

屏東地檢署檢察官楊士逸偵辦專門吸收東港及鄰近鄉鎮年輕男女的詐騙集團，不但溯源查獲幕後林姓首腦，更查扣、拍賣犯嫌以不法所得開設的木藝品店藝品，償還被害人損失，表現卓越，獲檢察體系內最高榮譽「法眼明察獎」，本（5）月接受法務部表揚。

屏東地檢署楊士逸檢察官（54期）偵辦詐欺案件，總能擴大分析事證，2023年偵辦詐騙機房位於屏縣東港鎮的詐團，先是親抵搜索現場先逮5人，再透過抽絲剝繭向上溯源，清查出被害人高達25人，最終抓獲16人到案，陸續起訴、判刑，其中林姓首腦是於桃園國際機場準備搭機前往澳洲時被及時拘提。

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林姓首腦在開設詐騙集團後，以不法所得在東港鎮開設木藝品店，為免被害人求償無門，檢方查封木藝品店，經拍賣共得141萬元償還被害人，另函請新北市地政事務所，扣押林姓首腦位在淡水的一棟房屋，禁止售出或其他處分。

屏檢指出，全案成功的關鍵因素，在於仔細檢視被告的扣案手機，不論工作用手機或私人手機，均詳加清查其等人際關係，以此清查出共犯，其次，對於一窮二白的基層成員，則以證人保護法的減刑規定為條件，使其等供出幕後首腦，藉此查扣真正足以賠償被害人的財產。

該案詐騙集團成員均為出生於屏縣東港鎮及鄰近的林邊鄉、佳冬鄉在地人，透過同學同鄉情誼互相牽線加入，一名成員在偵訊中曾指出「在東港，大家都知道我們在做詐的」，瓦解該詐騙集團，以及查封其洗錢用的木藝品店，直接在店裡開拍賣會，使東港、林邊、佳冬、新園等鄉鎮，遊手好閒心存僥倖的年輕人為之震撼，達到警惕之效。

被視為檢察界「奧斯卡」的法眼明察獎，表揚在重大案件中展現出色專業能力與卓越表現的檢察官，今年全國有7位檢察官獲此殊榮，屏東地檢署檢察官楊士逸偵辦詐欺案件，溯源查獲幕後集團首腦，主動查扣不法所得與洗錢工具，變現償還被害人，守護社會治安與正義，獲獎實至名歸。

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