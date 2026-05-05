中市議員教投資來加LINE？ 周永鴻晚急喊頭像被盜「不是我」

台中市議員周永鴻發現IG帳號頭像被盜用，邀民眾「聊投資」。（擷取自周永鴻臉書）

近來股市屢創新高，詐騙手法日新月異，台中市議員周永鴻今晚IG頭像帳號被盜用，廣邀民眾加LINE「聊投資」，讓周永鴻急喊「這不是我」，喊話民眾若收到「周永鴻」傳訊息要借錢、投資，「全都是詐騙」，千萬不要上當，還請大家告訴大家，以免有民眾受害。

周永鴻說，今天發現他的IG頭像帳號被盜用，出現以他為「人頭」的帳號，稱近來股價波動、美國市場波動大，「現在正是累積知識的好時機」，他開設了免費「學習」群組談最新經濟動態，「為你的資產增值」，股票初學者也能安心學習，只要回覆就能獲得邀請，還有邀請加LINE就能看到分析內容等。

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周永鴻說，因有民眾收到類似「周永鴻」的投資邀約，擔心有人受害，晚間急喊只要「周永鴻」來邀投資、借錢、加LINE及傳不明連結的訊息，「全部都是詐騙」、「這不是我」，喊話民眾不要點、不要回並直接封鎖，以免上當受害。

有民眾直說，詐騙真不長眼，「敢在議員頭上動土」，也有人嘆真的詐騙無所不用其極，連議員頭像都敢盜用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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