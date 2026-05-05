內湖前隊長等4警涉洩密抽單 警政署強調自檢不護短

對於內湖前隊長等4警涉洩密抽單，警政署強調自檢不護短。圖為警政署外觀。（資料照）

台北市內湖分局前偵查隊長、現任花蓮縣刑大大隊長劉宗仁等4名員警，涉嫌於2020年違法處理交通罰單並洩密，台北地檢署今指揮兵分8路搜索，對此，警政署表示本案屬於「自清自檢」行動，將秉持不掩飾、不庇縱的態度，主動配合檢察官偵辦，並視後續調查結果從嚴查辦相關人員責任，絕不寬貸。

檢調獲報，劉宗仁在內湖分局任職期間疑似外洩偵辦機密，而同轄區派出所的另外3名員警，則涉嫌將交通罰單違規「抽單」，檢方經約談相關涉案人到案說明，今晚近7時依刑法公務員洩漏國防以外秘密罪，諭知劉員以10萬元交保候傳，朝毀損公文書及洩密等方向擴大釐清。

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本次搜索行動由台北地檢署指揮調查局台北市調處機動站，並由警政署、台北市警局及花蓮縣警局等單位協同執行，前往涉案4人的辦公處所與住家進行查扣，警政署重申，未來將持續要求各級主官與督察、政風人員落實「警紀警辦」原則，若發現任何違紀徵候，務必第一時間主動查處，以全力端正警察風紀。

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