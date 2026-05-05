台中保時捷撞倒機車肇逃 女駕駛趕看病被開罰、吊照

李姓女子駕駛保時捷撞倒機車卻肇逃。（記者陳建志翻攝）

台中顏姓女騎士，近日將機車停在南區高工路，要騎車時發現愛車傷痕累累趕緊報案，員警陪同向一旁店家調閱監視器，店員才表示當時有目擊一輛保時捷休旅車撞倒機車，自己還協助將機車扶起，沒想到駕駛沒報案就開走，警方找到李姓女駕駛（62歲），李女說因趕著看病才會先行離開，警方依肇事逃逸開罰，並吊扣駕照1個月。

台中市警局第三分局交通分隊員陳穎琦，近日晚間6點多接獲顏姓女子（49歲）報案，表示凌晨4點多返家，將機車停放於路旁店家前，但要騎車時發現，原本以中柱停放的機車，改成以側柱支撐，且車身並出現多處不明損傷，懷疑機車被弄倒。

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員警到場後，陪同顏女向店家調閱監視器，店員才表示曾目擊事故經過，指出一名駕駛保時捷的女子在路邊停車時，不慎撞倒顏女機車，當下曾上前協助將機車扶起。原以為對方停妥車輛後會報警處理，便返回店內，沒想到最後卻肇事逃逸。

警方調閱監視器發現，該輛保時捷於倒車過程中，疑因角度未掌握好，不慎碰撞並撞倒機車，女駕駛雖曾下車將機車扶起，隨後返回車內再次嘗試停車未果，最終放棄停放並駕車離開現場。

警方聯絡上李姓女駕駛（62歲），李女表示，當時正趕往診所就醫，停車時未能掌握距離，才不慎碰倒路旁機車，當時有下車將車輛扶正，因未察覺明顯損傷，加上看診時間要到了，才會先行離開，對於造成對方車主困擾，深感抱歉，承諾負起後續賠償責任。

警方依「道路交通管理處罰條例」第62條規定，舉發李女肇事後未依規定處置的行為，並吊扣其駕駛執照1個月，女騎士對警方迅速追查，讓真相水落石出表示感謝。

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