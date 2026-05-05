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    台中興中街大火釀6死 女房東主張無罪：房產遭拍賣「只剩命一條」

    2026/05/05 19:58 記者陳建志／台中報導
    台中興中街大火釀成6死慘劇，莊姓女房東今天開庭將責任推給縱火的鄭明光，主張自己無罪。（資料照）

    台中興中街大火釀成6死慘劇，莊姓女房東今天開庭將責任推給縱火的鄭明光，主張自己無罪。（資料照）

    台中市興中街一處出租套房，2022年發生大火造成6死6傷慘劇，檢警調查房客鄭明光因養羊且欠租而被莊姓女房東責罵，一氣之下縱火洩憤，莊女則因屋內堆滿雜物阻礙逃生，一審被判刑7年，另鄭男被判處無期徒刑。案件上訴後高等法院台中分院今天開庭審理，莊女強調雜物不是她堆積，且是因鄭男縱火才釀成此慘劇，要由鄭男負責，自己財產都被拍賣只剩命一條，主張自己無罪。

    起訴書與判決書指出，台中市莊姓女房東，2021年購入興中街1棟民宅，擅自加蓋並隔成43間套房出租，並於逃生通道堆置雜物，房客鄭明光積欠房租，又於房內養一頭羊，糞尿臭味惹惱莊婦，要求鄭男搬走，鄭男不滿於2022年3月6日縱火報復，釀成6死6傷的慘劇。

    全案上訴台中高分院，今天開庭審理時莊姓女房東與3名被害人出庭，莊女辯稱現場雜物不是她堆積，是一名回收業者把雜物堆積在一樓，案發後卻把責任都推到她身上，強調因鄭男縱火才會造成6個人喪命，鄭男才是罪魁禍首與她無關。

    莊女表示，案發後受審至今，所有的房產都被拍賣，自己已經一無所有，只剩命一條，並質疑案發後才進行採證，現場已經都被破壞，向法官表示自己是冤枉的，希望能判她無罪。

    莊女並稱，如果不是鄭男縱火，不會發生這樣的事情，但自己事後被羈押受審，已經快要瘋掉，感嘆一個小小的打火機毀了她的一生。

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