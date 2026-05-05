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    首頁 > 社會

    阿北有練過?台南機車騎士未注意高低差 前滾翻慘摔

    2026/05/05 18:57 記者劉婉君／台南報導
    台南佳里1名機車騎士未注意民宅前地面與道路有落差，提早右轉，導致自摔，整個人往前翻滾一圈，重摔倒地。（截取自「爆料公社」，丁盈碩授權）

    台南佳里1名機車騎士未注意民宅前地面與道路有落差，提早右轉，導致自摔，整個人往前翻滾一圈，重摔倒地。（截取自「爆料公社」，丁盈碩授權）

    台南市一名機車騎士，2日晚間騎機車行駛在佳里區佳東路欲右轉佳東路550巷時，疑提早轉彎，未注意民宅騎樓與路面有高低落差，機車前輪懸空後，騎士整個人騰空向前轉了一圈，慘摔在地，幸好似無大礙，自行起身後離去。

    有民眾將事發當時監視器畫面上傳臉書社團《爆料公社》及社群平台Threads，從影片中可看到，該名騎士欲從路口旁的民宅騎樓下右轉時，因民宅前方的地面較低，與道路有一大截落差，導致機車前輪懸空，騎士雖然雙手緊緊抓住機車龍頭，緊急煞車，但身體仍被拋起，向前旋轉1圈後，背部朝地重摔，幸好騎士似乎沒有受傷，起身後牽起倒在地上的機車自行離去。

    影片引起許多民眾討論，有民眾笑稱「阿北有練過，小朋友不要學」、「阿北表演特技，感覺是練家子」、「姿勢100分」，也有民眾說「好險沒有折到脖子」。

    佳里警方表示，當天並未接到機車騎士或民眾報案。有民眾表示，該處高低落差，過去曾有種樹，但因擋住用路人視線而移除，之前也曾發生有1輛汽車不慎闖入卡住。

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