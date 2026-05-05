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    首頁 > 社會

    父幫詐團拐人去柬埔寨當豬仔 5歲女兒至監所懇親

    2026/05/05 18:24 記者吳俊鋒／台南報導
    台南監獄舉辦懇親活動，阿彬與女兒相見。（記者吳俊鋒攝）

    台南監獄舉辦懇親活動，阿彬與女兒相見。（記者吳俊鋒攝）

    30歲男子「阿彬」因協助非法集團拐誘不知情者出境，到柬埔寨當「詐騙豬仔」，涉犯人口販運，在法務部矯正署台南監獄服刑，年幼的女兒今天首度進入鐵窗內懇親，讓阿彬感動又感慨，立誓痛改前非，早日重返社會，一家團圓。

    母親節將至，台南監獄今起連辦3天的面對面懇親會，260名收容人與508位家屬參加，彼此緊握雙手，互訴思念之情，現場也洋溢重逢的喜悅，氣氛溫馨。

    典獄長邱泰民表示，母愛與家庭的接納，是收容人走出高牆後，能穩定生活，不再誤入歧途最關鍵的力量，希望透過懇親活動，讓在監的同學們，感受不離不棄的親情，更積極向上，早日回歸社會。

    阿彬雖然將人拐騙出境，但後來因良心發現，暗中通知其好友成功救出，仍被列為集團共犯，判處有期徒刑3年半，他提到，自己入獄時，女兒才1歲，根本認不得父親，生活起居都由阿公、阿嬤幫忙照顧。入獄2年8個月，仍不敢讓女兒知道他在服刑，今天的懇親，阿公、阿嬤告知是到父親上班的地方探望一下。

    父女首度在監所裡會面，稚齡的孩子像看見陌生長輩般，一度不願太靠近，獄方協助安排互動小遊戲，卸下心房，終於讓阿彬抱在懷裡。阿彬對於之前的犯行，懊悔不已，向父母承諾，已經洗心革面，出獄後為了女兒，一定會重新做人，趁著還年輕，努力打拚未來。

    台南監獄舉辦懇親活動，收容人與家屬互訴思念之情。（記者吳俊鋒攝）

    台南監獄舉辦懇親活動，收容人與家屬互訴思念之情。（記者吳俊鋒攝）

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