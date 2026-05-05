又是毒駕！新莊賓士男橫掃路旁14汽機車 棄置「喪屍菸彈」遭逮

新北市陳姓毒蟲駕車途經下新莊，突然連撞路邊多車，警方揪出他吸毒開車，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊今天下午驚傳一輛賓士休旅車行駛中，突然偏移擦撞，橫掃路邊整排機車，嚇得路人連忙閃避，警方到場，釐清陳嫌駕車撞毀14輛汽、機車，警方詢問肇事駕駛陳男時，他神情有異，隨即被發現丟棄不明物體，警方查出是菸彈，一驗赫見依託咪酯陽性，警方對陳嫌進行毒品快篩，也呈現陽性反應，將他依公共危險、毒品等罪嫌送辦，續追毒品來源。

據了解，這起交通事故發生在今天下午2時許，新莊區民安西路一帶，一輛賓士休旅車突然連撞，橫掃路邊多輛汽機車，到巷口才停下。

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新莊分局接獲報案指稱有汽車擦撞整排機車，光華所員警趕赴現場處置，經初步了解，現場為一部休旅車擦撞停放路旁約13輛機車、1輛汽車，造成車輛損壞，未造成人員受傷，警方留置40歲陳姓駕駛在場，發現他將菸彈丟棄到一旁水溝，警員將其帶回化驗，驗出毒品反應，除追加毒駕及毒品罪嫌送辦，還要賠償修復14輛汽機車的費用。

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新北市陳姓毒蟲駕車途經下新莊，突然連撞路邊多車，警方揪出他吸毒開車，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市陳姓毒蟲駕車途經下新莊，突然連撞路邊多車，警方揪出他吸毒開車，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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