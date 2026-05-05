大學生2科被當竟聲請國賠 嘉義地院駁回理由曝光

大學生告學校霸凌要國賠，嘉義地方法院法官駁回。（記者蔡宗勳攝）

嘉義某大學劉姓學生兩門專業學科被評定不及格，認為任課教授濫用權限、同儕評分存在偏見，而且校方處理霸凌申訴程序涉有行政怠惰，致其精神受創，向校方提起賠償200萬元的國賠訴訟。嘉義地院近日審結，法官認為成績評量屬教師專業，不符霸凌要件，且校方處理程序無違失，判原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔，可上訴。

劉生主張自己113學年度第2學期雖有請假紀錄，但都在校規合法範圍內，但任課教師將請假次數納入評分扣分，並與缺席淘汰門檻疊加，讓他感到被「一事兩罰」；而且課堂上採取同儕評分，在欠缺明確評分規準、無去識別化與申覆機制下，致他修習的兩個學科慘遭滑鐵盧，成績不及格，教師也拒絕給予任何替代作業或分流處置，此舉已構成校園霸凌。

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劉生控訴校方受理申訴後，過程中發生系主任疑似將他的個資外洩給嬸嬸的插曲，以上種種令其陷入精神折磨，因此要求校方給予200萬元精神撫慰金，並要求將國家賠償判決書全文，包含當事人、案由、主文、事實及理由，刊登在學校官網首頁顯著位置，刊登期間不得少於連續30日。

法院審理後認為，學生成績不及格與法律定義的「霸凌」範疇並不相符，除非有顯著的濫用權限或違反比例原則。劉生無法證明老師有對他涉霸凌行為，校方對其所提出的霸凌申訴，處置亦無任何違失，其請求校方200萬損害賠償無理由，應予駁回。

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