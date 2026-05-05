獨家》前基隆檢察官林渝鈞涉放高利貸 不滿延押提抗告 高院今駁回

基檢聲請延押獲准後，林渝鈞不服裁定向高等法院提出抗告，高院今日裁定駁回。（記者吳昇儒攝）

前基隆地檢署檢察官林渝鈞被控長期放高利貸，並強逼還不出利息的自來水承包商簽下債務契約抵債。基隆地檢署接獲檢舉後，指揮調查局北部機動工作站等單位進行搜索，並依貪污治罪條例等罪，向法院聲押禁見獲准。上個月底，基檢聲請延押獲准後，林不服裁定向高等法院提出抗告，高院於今日裁定駁回。

對外自稱「校長」的前檢察官林渝鈞被控自2022年起透過蔣姓前妻媒介，對有資金需求的高姓包商放款；高自2024年4月起至去年8月，累計向林借款2230萬元，月息高達3分以上。

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據悉，林男放款資金來自各界，更傳出有警察、地方仕紳及企業公司參與。基隆地檢署勾稽比對金流資料，陸續約談相關人士釐清放款動機及有無涉入重利行為。

因案件涉及層面較廣，且林男羈押原因並未消滅，基隆地檢署上月21日向基隆地院聲請延押獲准。林不滿地院裁定結果，向高等法院提出抗告；高等法院法官查閱相關資料後，認定林姓被告仍有羈押必要，駁回抗告。

44歲的林渝鈞司法官訓練所（現為司法官學院）第49期結業後，任職南投地檢署期間，曾瓦解山老鼠集團，8年前調任基隆地檢署後，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店，被警界譽為「電玩殺手」，表現優異；他卻因借貸可能涉及重利等問題遭偵辦，在司法與警界造成極大震撼。外傳此次案件曝光，不排除與男女感情糾紛有關。

前基隆地檢署檢察官林渝鈞。（資料照）

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