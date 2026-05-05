中山高特斯拉自撞護欄待援遭大貨車追撞 駕駛剛下車逃死劫

何姓男子駕駛特斯拉途經中山高五股路段自撞待救，未料後方大貨車直接從車尾撞爛，剛下車的何男雖逃過死劫，仍遭波及受傷送醫，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

二次事故釀禍！何姓男子今天凌晨駕駛特斯拉轎車，途經中山高五股路段，不明原因自撞外側護欄，停在輔助車道待援，未料後方李姓男子駕駛聯結車途經該路段，疑未沒注意前方路況直接撞爛車尾，幸運的駕駛雖逃過死劫，仍遭猛烈撞擊碎屑波及受傷送醫，這起事故導致後方回堵約3公里，車禍肇因、責任歸屬，仍待調查釐清。

國道一隊今天清晨5時26分獲報，中山高南下五股路段，發生一輛大貨車及轎車事故，警方到場，發現一輛大貨車猛撞特斯拉車尾，造成車體嚴重變形，當時特斯拉駕駛、30歲何姓男子不明原因自撞待救，才下車回頭愛車就被撞爛，雖逃過死劫仍受輕傷，經救護人員包紮後送醫無大礙。

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警方調查，何男駕車行駛至中山高南下30.9公里五股路段，自撞外側護欄，車輛停在輔助車道等待拖吊救援，後方27歲李男駕駛營業半聯結車，疑未注意車前狀況，高速追撞何男特斯拉轎車，何男人站在副駕駛座旁，遭波及受擦挫傷送醫救治，警方對兩人酒測均無酒精反應，適逢尖峰時段，這起事故造成後方回堵約3公里，詳細肇事原因、責任歸屬，仍待警方釐清。

警方呼籲用路人開車隨時注意前方動態，若在國道遭遇事故，出現人員傷亡或車輛無法行駛，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，並利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案，待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，以確保安全。

何姓男子駕駛特斯拉途經中山高五股路段自撞待救，未料後方大貨車直接從車尾撞爛，剛下車的何男雖逃過死劫，仍遭波及受傷送醫，車禍肇因及責任歸屬，待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

何姓男子駕駛特斯拉途經中山高五股路段自撞待救，未料後方大貨車直接從車尾撞爛，剛下車的何男雖逃過死劫，仍遭波及受傷送醫，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

何姓男子駕駛特斯拉途經中山高五股路段自撞待救，未料後方大貨車直接從車尾撞爛，剛下車的何男逃雖過死劫，仍遭波及受傷送醫，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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