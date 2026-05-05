顏寬恒因貪污被限制出境出海5/10將屆滿 檢方防逃主張延長

顏寬恒因貪污罪判刑7年10月，並被限制出境、出海8月，因即將屆滿，台中高分院今天開庭，檢察官主張延長，律師則認為沒有逃亡之虞不須延長。（資料照）

國民黨立委顏寬恒因貪污罪判7年10月，同案林進福則判7年8月，顏、林2人上訴被高等法院台中分院在去年9月11日駁回，法官並當庭諭知兩人限制出境、出海8個月，全案目前上訴最高法院中，因5月10日將屆滿，台中高分院今天下午召開訊問庭，顏寬恒和林進福都委由律師出庭，檢察官認為兩人因貪污罪遭判刑，有逃亡之虞，主張延長限制出境、出海，兩人的律師都主張，兩人的家人、事業都在台中，沒有逃亡的可能，認為沒有延長限制出境、出海的理由，審判長表示將評議後再裁定。

台中地檢署2023年4月依貪污、偽造文書等罪名，起訴台中市第二選區的國民黨立委顏寬恒等人，台中地院2024年7月依貪污罪判決顏寬恒7年10月並褫奪公權3年、偽造文書則判6月（可易科罰金），同案林進福貪污罪判刑7年8月，台中高分院去年9月11日宣判，顏寬恒等人的上訴全部駁回，審判長並當庭諭知顏寬恒與被告林進福，限制出境、出海8個月。

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因限期即將在5月10日屆滿，台中高分院今天召開訊問庭，顏寬恒和林進福都沒有出庭，委由律師代為出庭，出庭檢察官表示，兩人因貪污罪分別判刑7年10月、7年8月，目前上訴最高法院中，有相當理由認為兩人有逃亡之虞，主張延長限制出境、出海。

顏寬恒的律師則表示，顏寬恒在歷次偵查、審判都遵期到庭，相信最高法院會還他清白，不能單純因他被判刑就推論有逃亡之虞，且他擔任立委，所有的親友都在台中定居、深耕台中，沒有逃亡的可能，因此沒有延長限制出境、出海的必要。

林進福的委任律師也說，林進福自認沒有構成貪污等犯行，雖被重判但相信司法會還他清白，且事業、妻兒都在台中，沒有逃亡可能，因此沒有延長限制出境、出海的必要。

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