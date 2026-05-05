彰化毒駕2死警推5天大執法 網紅Cheap酸：公告時間史上最爆笑

彰化毒駕釀2死2傷車禍，縣警局決定從今起5天交通大執法。（圖由消防局提供）

彰化市昨天清晨發生毒駕釀成2死2傷的重大交通事故，彰化縣警察局宣布5月4日起至5月8日將發動「全縣交通大執法」，針對「易肇事路段」及「事故熱時」加強取締。對此，百萬網紅Cheap批評，大執法還公告時間，簡直是史上最爆笑操作。

Cheap在臉書發文表示，彰化4日發生毒駕釀2死慘案，警察高層被嚇到，決定搞一波5天交通大執法，就連執法時間晚上9點到凌晨1點都公告寫出來。他直言，這根本是史上最爆笑操作，如果5天大執法能預防車禍，那剩下的360天呢？怒批這操作就是長官做秀累死基層警察而已。

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Cheap指出，台灣交通就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，要改善就是從道路設計去物理防護，如講到爛的縮小路口、用實體人行道防撞，還有不分時段的常態執法，結果警方出事後才發動「全縣交通大執法」，還公告時段，簡直是讓酒駕、毒駕者有機可乘。「哪有先跟你講哪幾天、幾點會大執法的啦」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「吸的喝的，暫時躲起來了；討生活的，機車正常左轉被抓了，大執法大成功！」、「平常沒事隨時都可以大執法吧！這跟抓犯人前我還先廣播『要來抓你囉』。是能抓到什麼？」、「然後自己事後說專案執行這幾天犯罪數字明顯下降，預防犯罪成果良好，執行專案的長官得以高陞！警界高層整天最愛玩這些數字遊戲」、「這樣執法⋯這就是台灣永遠沒進步的原因之一」。

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