廣告大咖逃稅認罪換緩起訴 操刀「占星反詐片」進駐大巨蛋

台北地檢署今下午舉辦「識詐・開麥啦－占星系列」反詐影片發布記者會。（記者劉詠韻攝）

台北地檢署今下午舉辦「識詐・開麥啦－占星系列」反詐影片發布記者會，公布依緩起訴附帶條件製作完成的3支反詐宣導短片，以占星話題包裝AI深偽、感情及投資詐騙等常見手法，透過貼近社群語感的短影音形式，強化民眾識詐意識，並呼籲面對各類投資及情感訊息應保持理性判斷，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

北檢說明，本案源於知名廣告商涉逃漏稅案，負責人偵辦期間認罪態度良好，檢察官給予緩起訴處分，並命其履行公益義務，製作反詐、反毒、反賄選等共7支犯罪預防宣導影片。其中本次首波公開的3支反詐短片，分別為「占星系列－真愛篇、家運篇、求財篇」，各片長約15秒。

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北檢指出，影片以「不是我準，是詐騙套路太一致」為核心概念，透過占星專家解析星座運勢情境，帶出詐騙集團常見話術與手法，包括AI深偽技術冒用身分、感情詐騙營造親密關係，以及投資詐騙誘導匯款等類型，藉由「看似預測、實為揭露」的反差設計，凸顯詐騙手法的高度重複性。

北檢表示，隨著AI深偽技術快速發展，加上感情與投資型詐騙持續造成民眾財損，詐騙風險已滲透日常生活。本次影片採短影音形式，強化節奏與記憶點，期望透過貼近年輕族群與網路使用者的傳播方式，提高識詐效果。

記者會現場除播放3支影片外，也宣布後續將於台北文化體育園區—巨蛋體育館（大巨蛋）、光華數位新天地光牆、板橋公車站新板光牆、新北轉運站、台北信義威秀影城、桃園機場航廈等人潮熱點陸續播出。

左起分別為檢察官陳怡君、北檢襄閱主任檢察官高一書、北檢檢察長王俊力、北檢主任檢察官林彥均。（記者劉詠韻攝）

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