士林夜市娃娃機大盜連續犯案 巡邏警鷹眼揪出

張嫌犯案時被警方逮個正著。（記者王冠仁翻攝）

44歲張姓男子是名慣竊，平時遊手好閒、四處鬼混，他近來發現士林夜市周邊有許多夾娃娃機店，這些店大多24小時營業且無人看管，他於是鎖定這些店犯案，以鐵剪等器具破壞機台偷走內部的現金。張以此手法近期犯下6起竊案，轄區警方早已鎖定他，他日前又再次犯案時，被巡邏員警一眼認出，當場人贓俱獲。

北市警士林分局近月來，頻頻接獲娃娃機店家報案，這些被害店家都說，店內的夾娃娃機被人以器具破壞，機器內現金被人偷走；警方調閱監視器畫面追查，循線掌握張嫌涉案，還查出他近來至少犯案6起，得手約3、4萬元。

請繼續往下閱讀...

不過，由於張居無定所，警方只能根據他常出現的時間、地點，同時牢記他的外貌特徵來加強巡查。

日前士林分局文林所警力在執行巡邏勤務時，員警眼尖發現張嫌蹤影，員警當下研判他可能會再去犯案，一路尾隨，果然發現他進入1家娃娃機店，還拿出大型鐵剪在破壞機台。員警見狀上前喝止，張嫌見到警方，嚇得說不出話來，警方當場查扣他的破壞器具，同時將他逮捕並依竊盜罪嫌送辦。

據悉，張有多起竊盜前科，他聲稱因為近來經濟狀況不好，缺錢花用，才將歪腦筋動到無人看管的娃娃機店上。

士林分局呼籲，民眾應提高安全警覺，加強自身財物及店家防竊措施，例如加裝監視設備、強化門窗鎖具及提升夜間照明，以降低遭竊風險。同時，業者亦應定期巡視機台及周邊環境，避免宵小有機可乘。如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，警方將迅速派員到場查處，即時處置可疑狀況，共同維護社區安全與治安秩序。

張嫌近來連續針對娃娃機店行竊。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法