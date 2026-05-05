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    台中藍營女議員紅線違停遭檢舉 民眾諷「同黨900芯有指導」

    2026/05/05 16:43 記者黃旭磊／台中報導
    台中市某國民黨女議員在西屯路轉角紅線違停。（ryan提供）

    台中市某國民黨女議員在西屯路轉角紅線違停。（ryan提供）

    台中市某國民黨籍女議員今天（5日）中午在紅線違規停車，被民眾拍照寄到市警局交通違規服務網檢舉，民眾Ryan痛批「好大的官威，違停紅線」，民眾jonasli譏諷，同黨「900芯」有教過，紅線停車沒問題。女議員致歉回應說，車上有司機，對於違規停放紅線是管理疏失，會深刻檢討。

    女議員中午到西屯路一帶里民活動中心跑行程，司機將豐田休旅車停在7-11對街轉角紅線，議員走到對面里民活動中心，疑似沒走斑馬線直接穿越，相關照片被民眾拍到檢舉。

    轄區警方說，分局未接獲報案，汽車在路口轉角（交岔路口10公尺內）違規停車，依據「道路交通管理處罰條例」第56條，可處6百元至1千2百元罰鍰，照片顯示禁止臨時停車處所停車已違規。

    由於國民黨立委徐巧芯，於2022年5月擔任台北市議員期間，在信義區紅線違規停車被員警開單，當時徐巧芯對開單員警表示「我不缺9百塊」，事後被譏諷為「900芯」，民眾jonasl說，同黨「900芯」有教過，紅線停車沒問題，沒關係，我們回去說。

    當事議員表示，車上有司機，對於車輛違規停放紅線，本人管理疏失、造成社會觀感不佳，誠摯致歉，將深刻檢討，身為民意代表應以身作則，未來會更嚴格要求團隊遵守交通法規，感謝民眾指正。

    台中市某國民黨女議員違停紅線遭譏諷同黨「900芯」有教過，紅線停車沒問題。（ryan提供）

    台中市某國民黨女議員違停紅線遭譏諷同黨「900芯」有教過，紅線停車沒問題。（ryan提供）

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