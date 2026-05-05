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    別因「高薪、輕鬆」賠上人生 雲林進校園破解求職詐騙技倆

    2026/05/05 15:39 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣府以真實求職被詐騙案例改編成行動劇，巡迴轄內21所校園，提醒準備求職或打工的青年提防求職詐騙。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府以真實求職被詐騙案例改編成行動劇，巡迴轄內21所校園，提醒準備求職或打工的青年提防求職詐騙。（記者黃淑莉攝）

    有鑑求職詐騙層出不窮，雲林縣府及警察局在畢業季前啟動求職防詐列車，將開往轄內21所高中職、大學，透過真實案例改編的行動劇，提醒準備求職的學生提防詐騙手法。雲林縣警察局呼籲，詐欺犯罪危害防制條例修法，當車手要負連帶賠償，不僅沒賺錢，還可能背上千萬元等高額債務。

    詐騙案件頻傳，其中有不少求職詐騙，利用社會新鮮人求職心切，在網路社區刊登高薪、工作輕鬆、免經驗等誘人工作廣告，雲林縣警察局表示，有人因此被騙成為詐團的成員，或是因此被詐財。

    警察局表示，求職詐騙手法不斷更新，切記一個準則，要求先付錢、免經驗高薪的工作，都可能是騙局，一定要提高警覺。

    縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，求職防騙要掌握三要七不原則，應徵前做到三要包括，要查證、要存證、要報警，面試時堅持七不，即不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、證件不離身、不飲用及不非法工作。

    張世忠說，下個月就是畢業季，不少社會新鮮人已開始找工作，避免他們遇詐騙，以改編自真實新聞案例的行動劇，深入縣內21所國、高中及大專校院，宣導求職三要七不原則。

    勞青處也提醒業者，徵才廣告中的職缺薪資要如實填寫，若實際薪資與求職廣告落差太大，依就業服務法規定可裁罰30萬至150萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    拒當詐團肥羊！雲林縣府巡迴校園宣導，教學生識破詐團技倆。（記者黃淑莉攝）

    拒當詐團肥羊！雲林縣府巡迴校園宣導，教學生識破詐團技倆。（記者黃淑莉攝）

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