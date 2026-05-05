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    買賣合法博弈網站遊戲點數洗錢牟利 警搗據點30人法辦

    2026/05/05 15:42 記者邱俊福／台北報導
    警方查扣現金1113萬多元、支票，以及手機、電腦、提款卡、公司大小章等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣現金1113萬多元、支票，以及手機、電腦、提款卡、公司大小章等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    以王姓男子為首的不法洗錢組織，涉嫌利用「星城」等合法線上博弈遊戲網站，僅供娛樂不提供遊戲幣兌換現金功能的制度，對外刊登廣告招攬玩家提供將現金換成遊戲幣，或將贏得遊戲幣兌換成現金服務，也就是把玩家變成賭客，而從買賣遊戲幣比例之差額賺取利潤，初估短短2年經手金額逾80億元，獲利上億元；刑事警察局偵二大隊第二隊至去年底發動2波搜索，將王男與旗下幹部、員工等30人依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，其中王男偵辦過程中，已因久病輕生身亡。

    警方調查，54歲王男，前年初開始，糾合前妻與一對兒女，在新北市土城區承租一處大樓辦公室，作為博弈洗錢據點，招攬幹部與員工，從事提供不特定民眾使用「星城、包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、老子有錢、王牌俱樂部、聚寶、野蠻世界娛樂城」等合法博弈遊戲網站的點數兌換現金服務。

    為吸收兌換點數玩家會員，該集團自稱「幣商」在遊戲頻道中刊登廣告，並以每月5000元向旗下員工承租人頭帳戶，作為出、入金給玩家的帳戶，後為增加金流額度，改成立國際貿易、科技等6家人頭公司出入金。

    去年7月28日，警方前往該洗錢據點搜索，約談12名現場排班人員到案，但不到一個月因利益龐大，王男便原地復業，10月間王男因病在新北市租屋處停車場輕生身亡。

    12月16日，警方兵分多路再度查察，同步通知王男的前妻、兒女與幹部、員工等17人到案，共查扣現金1113萬多元、支票5張金額合計2333萬多元，以及手機、電腦、提款卡、公司大小章等大批贓證物，依法移送檢方偵辦。

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    警方搜索博弈洗錢據點。（記者邱俊福翻攝）

    警方搜索博弈洗錢據點。（記者邱俊福翻攝）

    博弈洗錢集團犯案手法圖。（刑事局提供）

    博弈洗錢集團犯案手法圖。（刑事局提供）

    王男為首的博弈洗錢集團刊登的廣告。（記者邱俊福翻攝）

    王男為首的博弈洗錢集團刊登的廣告。（記者邱俊福翻攝）

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